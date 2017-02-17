Игорь Стрелков: злое и честное интервью KM.RU о ситуации в ДНР и ЛНР

Стрелков опроверг ложь о своей якобы состоявшейся беседе с Ярошем

В информационное поле вброшено сообщение о якобы состоявшейся двухчасовой беседе Игоря Стрелкова с Дмитрием Ярошем. Мы обратились напрямую к Стрелкову за разъяснением, а затем разговор перешел и на другие вопросы. Предлагаем вниманию читателей KM.RU сведения, полученные непосредственно от Игоря Стрелкова. Вопросы задает Дионис Каптарь.

- Был или нет у вас разговор с Ярошем?

- Естественно, нет. С таким же успехом я мог бы поговорить с Наполеоном или Фридрихом Барбароссой.

- Поскольку этот информационный вброс вами опровергнут, то я задам еще вопросы.

- Хорошо, задавайте.

- Если Украина предпримет наступление всеми наличными силами и средствами, способны ли ДНР и ЛНР без помощи России отбить это наступление?

- Нет, ДНР и ЛНР этого не смогут сделать. Соотношение сил примерно 5 к 1 в людях и 3 к 1 в технике в пользу Украины. Кроме того, ДНР и ЛНР находятся исключительно в оборонительной конфигурации, а значит, инициатива окажется у ВСУ. Без прямой поддержки России отбить атаку не удастся.

- Ваша оценка личного состава нынешней армии республик?

- Большая часть армии ДНР и ЛНР - это контрактники. Их называют пятнадцатитысячниками, поскольку они получают пятнадцать тысяч рублей в месяц и несут регулярную службу.

А добровольцев, ополченцев первой войны в значительной степени убрали из армии. Знаете, как? Использовали иезуитский прием: им всем устроили проверки физической подготовки, посмотрели, как они выполняют «нормы» по подтягиванию, по бегу и так далее. Среди них было немало людей в возрасте старше сорока лет, они хорошо воевали, но по «спортивным нормам» теперь не подходят. Под этим предлогом их из армии и убрали.

К тому же им совершенно чужды такие занятия, как покраска бордюров, шагистика, подшивание воротничков и т.п. А именно такие порядки начали устанавливать в армии всякие военспецы.

Ополчение в достаточно высокой степени деморализовано. Многим раненым в Славянске и Краматорске даже статус ветеранов не дают, с них требуют медицинских справок! Слабо вооруженное и плохо обученное войско образца 2014 года было вместе с тем идейным. И кстати, эти люди не желали подчиняться глупому приказу не стрелять в ответ на обстрелы противника.

А вот нынешняя армия – регулярная, но она не то что наступать, а и обороняться толком не может. В случае сильного удара контрактники побегут, что уже имело место. Когда начались активные бои, ряд пятнадцатитысячников уже разорвал контракт и на фронт они не пошли. А если ДНР и ЛНР попытается наступать, то такая армия будет разгромлена. Идейная мотивация слабая, а техники мало.

- В каком состоянии находится государственное строительство в ДНР и ЛНР

- До последнего времени шла имитация государственного строительства. Как я понимаю, у Москвы изначально была идея размена Крыма на ДНР и ЛНР. То есть республики должны были вернуться в состав Украины. Соответственно, ничего кроме имитации никто и не планировал делать.

Мне было ясно еще три года назад, что никакого примирения не произойдет, жители ДНР и ЛНР не хотят возвращаться в состав Украины. Но лишь сейчас эта мысль дошла, наконец, и до других, и только-только начали озабочиваться идеей что-то построить. Однако судя по тому, какие «замечательные кадры» типа Прилепина туда направляют, ничего кроме пиара не получится.

- Стремятся ли жители ДНР и ЛНР получить российский паспорт?

- Стремятся. Но получить удается очень немногим и только после длительных и жестоких мытарств. Пример – моя супруга до сих пор не имеет российского гражданства, у нее только вид на жительство.

- Спасибо за интервью!