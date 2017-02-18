Корзина нищеты?

В России разрабатываются новые нормы потребления на ближайшие пять лет

Определяя потребительскую корзину на ближайшие пять лет, чиновники считают, что поступают в соответствии с конвенцией 117 Международной организацией труда (МОТ) «Об основных целях и нормах социальной политики». В ней сказано, что государство должно принимать все меры для обеспечения такого жизненного уровня, включая пищу, одежду, жилище, социальное обеспечение, которые необходимы для поддержания здоровья и благосостояния независимых наемных работников и их семей.

Разумеется, состав потребительской корзины напрямую зависит от экономического благополучия страны. В разных государствах он существенно отличается. Чем выше благосостояние, тем больше наполнена потребительская корзина.

Но в любом случае мир отходит о того, чтобы ориентироваться только на один физиологический уровень потребления. В странах Евросоюза, в частности в США, нормы потребления рассчитаны по уровню среднемесячной зарплаты для каждого жителя. Прожиточный минимум составляет около 60 процентов от ежемесячного дохода. В Штатах человек с доходом в 800–900 долларов сразу получает социальную помощь от государства.

И вообще в Америке нет такого понятия, как потребительская корзина США. Рассчитывается определенный набор товаров и услуг для каждого жителя в отдельности, живущего в конкретном штате. Показателем, который применяют при подсчете такого вида потребительской корзины, в США служит индекс потребительской цены, показывающий средний уровень соотношения цен и товаров для конкретного человека за определенный промежуток времени.

Потребительская корзина США на 2013 год насчитывала около трехсот наименований, в Великобритании – более 700. В корзину француза вписаны вино, походы в ресторан, посещение салонов красоты. В большинстве цивилизованных стран к числу первой необходимости отнесены расходы на покупку электронных книг, оплата различных мобильных приложений для знакомств, а также интернета, мобильной связи и прочие «развлечения».

Приступая к разработке очередного перечня товаров и услуг, без которых современному человеку не выжить, наше государство ведет себя подобно Плюшкину.

Добавляя несколько граммов одних продуктов, чиновники стремятся урезать другие, тщательно взвешивая то, что осталось. Руководствуясь принципом: главное – не переборщить. Ведь потребительская корзина – одна из тех базовых составляющих, на которые опирается вся экономика. От того, какой она будет в 2018 году, зависит величина прожиточного минимума, МРОТ, размеры стипендий, пенсий, компенсаций, субсидий и других мер социальной поддержки населения.

Минздрав рекомендует

Чиновники Минтруда не раз заявляли, что новая потребительская корзина будет существенно отличаться от предыдущей. Но, судя по тому, как идет работа над новыми нормами потребления, об этом не скажешь.

Основной набор потребительской корзины будет ориентирован на нормы здорового питания, исходя из рекомендаций утвержденных Минздравом в прошлом году. В новой потребительской корзине станет меньше мучного, но больше овощей, фруктов, молочных продуктов, чуть больше мяса и рыбы, появится зелень.

В расчете на суточную норму речь идет на граммы, и особой заботы о рационе многие, скорее всего, не почувствуют. Что же касается непродовольственных товаров (одежда, обувь, бытовая техника и т.д.), коммунальных и прочих услуг, их перечень не изменится.

Каждый россиянин трудоспособного возраста может по-прежнему расходовать в сутки 285 литров воды, как горячей, так и холодной, сжигать в месяц 10 кубических метров природного газа, а также потреблять всего 50 кВт электроэнергии.

По нормам потребительской корзины полагается три предмета «верхней пальтовой группы» на семь с половиной лет, одна юбка и деловой костюм на пять лет, один бюстгальтер на три года, две пары обуви на год.

Конечно, никто не будет возражать, если в потребительской корзине регионов появятся другие, не менее важные вещи. Все зависит от финансовых возможностей и желания власти понравиться народу. К примеру, если в целом по стране в потребительской корзине услуги должны составлять 50 процентов от стоимости продуктового набора, то в Москве (для трудоспособного населения) они находятся в пределах 127 процентов. У пенсионеров и детей это соотношение несколько ниже – 75 процентов.

Стоимость корзины вещь условная. В среднем по стране она составляет 3715 рублей. По традиции в расчет берутся самые низкие цены. Далеко не в каждом магазине можно встретить «Украинский» хлеб по 13 рублей за буханку, который завозят в Подмосковье из глубинки. Найти свинину по 170 рублей тоже проблематично. Вместо мяса можно купить суповой набор из костей и субпродуктов за 80 рублей или рыбьи головы и хвосты за ту же цену. Живот набьешь, но сыт не будешь.

Нездоровое питание

Конечно же, никто указанных Минздравом норм не придерживается. Мясо заменяют каши и картошка, а сэкономленные деньги идут на лекарства, которые нынче как никогда дороги. Вот и Росстат подтверждает, что жители нашей страны в последнее время стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов и больше овощей, налегая на картошку и тыкву.

Произошло это вовсе не потому, что народ решил худеть. Семейные доходы упали настолько, что приходится выбирать, что дешевле и сытнее. В разных регионах страны стоимость продуктового набора сильно отличается. В Москве, к примеру, вопреки ожиданиям, она не самая высокая – 4448 рублей, по сведениям Росстата за декабрь 2016 года. Еще дешевле в Омской области – 3149 рублей, Кабардино-Балкарии – 3313 рублей. Самая дешевая корзина в Курской области – около трех тысяч рублей, а самая дорогая – в Чукотском автономном округе – 9204 рубля.

Эксперты Всемирного банка и НИФИ Минфина отмечают, что различия в региональных корзинах и их стоимости настолько различны, что создается впечатление, что на федеральную корзину никто, кроме самих чиновников, и не ориентируется.

Они составляют ее так, чтобы денег в бюджете хватило на МРОТ и прожиточный минимум, величиной которого определяется уровень бедности.

При этом минимальные показатели каждый регион устанавливает для себя самостоятельно, исходя из стоимости основных продуктов питания. Вот и получается, что в близких по уровню доходов и дороговизны жизни Липецкой области и Приморском крае разница в прожиточном минимуме около тысячи рублей. А в почти равных по доходам Ленинградской и Амурской областях – почти 3 тысячи.

Кого они обманывают?

Все дело в том, что действующие на сегодняшний день федеральные законы не учитывают экономическую основу воспроизводства человека. Как показывают медико-биологические исследования, в течение длительного времени человек не может нормально существовать, удовлетворяя свои потребности на уровнях, предусмотренных в нашей потребительской корзине, без ущерба для здоровья и работоспособности. А прожиточный минимум может использоваться только в качестве ориентира, с которым необходимо соотносить уровень жизни населения.

«Когда мы считаем расходы только на продукты, а потом просто умножаем цифру на два, получается, что инфляция для всех видов товаров одинакова, но это не так. Выходит, чиновники нас просто обманывают», – рассуждает генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков.

По мнению экспертов, считать нужно не только продукты, но и все остальное. К тому же корзина не учитывает многие потребности людей, ставшие базовыми. В нее обязательно надо включить средства коммуникации и плату за их использование.

Каждой семье нужен компьютер и интернет, потому что без них никому сегодня не обойтись. Он нужен для того, чтобы поставить ребенка в очередь в детсад, записать в школу, зарегистрироваться на единых порталах получения различных государственных и социальных услуг. С помощью компьютера нынче многие пополняют транспортные карты, банковские счета, оплачивают телефонные разговоры, услуги ЖКХ и т.д.

Кроме того, потребительская корзина должна содержать частично оплату услуг образования и здравоохранения, потому что в наше время они практически не бывают полностью бесплатными для населения. И государство должно либо учитывать эти расходы при расчете прожиточного минимума, либо расширять спектр госгарантий.

Также, по мнению Вячеслава Бобкова, у небогатых людей должна быть возможность брать кредиты и делать хоть минимальные накопления «на черный день». А значит, и эти расходы должны быть каким-то образом учтены в потребительской корзине.

Однако чиновники, похоже, пока не планируют отступать от принципов, заложенных еще в девяностых. Как разъяснили в Минтруде, в школах не должны требовать от ребенка наличие дома компьютера и интернета, потому что возможности у семей разные. А если такие требования есть, но семья не способна их выполнить, значит, в этом им должны помочь социальные службы.

Рацион для пенсионера

Пока это только ни к чему не обязывающие рекомендации. Социальные службы ориентированы на тех, кому не хватает на еду. А компьютер и мобильный телефон до сих пор считаются роскошью, потому что в корзину их не заложили.

Придумывая новые методики расчета уровня жизни, чиновники стремятся доказать, что, несмотря на скудость корзины, люди живут гораздо лучше. И вообще прожиточный минимум лучше не повышать, потому что можно прожить и на меньшую сумму.

Но куда уж меньше? В городе Сыктывкаре, например, стоимость минимального набора продуктов для пенсионера в день составляет чуть больше ста рублей. Питание заключенного в день – около 250 рублей в день, содержание собаки в приюте – около 200 рублей.

Сейчас в день пенсионеру полагается две столовые ложки муки, три грамма конфет, половина яйца, три картофелины, 50 граммов мясных изделий и немного разносолов. На такой диете можно выживать, но не жить.

До сих пор государство решало, какое минимальное количество одежды, письменных принадлежностей и товаров первой необходимости и на какой срок нужно гражданину. Но не учитывало самого главного – расходов на лекарства и лечение.

Что бы в итоге власть ни планировала, пенсионер может приобрести только то, что ему позволит его тощий кошелек. Фактически, приобретение лекарств и оплата медицинских услуг занимает третью строку расходов, которые в потребительской корзине не предусмотрены.

Легче всего сказать, что возможности бюджета ограничены, и исходить надо из того, что есть. Но все это мы слышим уже не одно десятилетие. А Россия в рейтинге стран мира по уровню жизни в 2017 году занимает 90 место между Гватемалой и Лаосом.

Люди просят не денег, а достойно оплачиваемой работы, чтобы можно было содержать семью, лечиться, учиться, ездить в отпуск и иногда посещать театр и какие-то деньги сберечь на черный день. Это и есть тот минимум, при котором человек может чувствовать себя человеком.