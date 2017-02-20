Масленица — наш русский карнавал

С понедельника, 20 февраля, славяне отмечают один из самых сытных и веселых праздников в году – Масленицу

Что общего у их карнавала и нашей Масленицы? Да всё! Как принято считать, «карнавал» переводится с латинского языка как «запрет на мясо». А Масленицу неслучайно кличут «сырной неделей», а также «мясопустом». И там, и там праздник по времени предшествует Великому посту с соответствующими ограничениями в еде. Так что неизвестно, чьи традиции древнее, или «карнавальнее».

Б.М. Кустодиев, «Масленица» Фото с сайта megabook.ru

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью поминального обряда, т. к. Масленице предшествовал «родительский день», когда славяне поклонялись душам усопших предков.

Самым популярным кушаньем считаются блины

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. Масленица была воспринята церковью фактически как религиозный праздник. С приходом православия отмечание Масленицы стало даже более масштабным.

Крылов Сергей. «Масленица»

Это всегда был самый веселый и почитаемый славянский праздник. Считалось, что человек, плохо и скучно проведший Масленицу, будет неудачлив в течение всего года. Целую неделю нельзя было помышлять о делах и домашних заботах. Безудержное чревоугодие и веселье рассматривались как залог будущего благополучия, процветания и успеха.

На «широкую боярыню» (еще одно «прозвище» Масленицы) всю седмицу ходуном ходила матушка-Русь. Апогея разгулье достигало в четверг. Впрочем, начать надо, естественно, с понедельника: ведь каждый день русской карнавальной недели имеет свое определенное предназначение.

Питер Брейгель-старший, «Битва поста и масленицы». Фото с сайта megabook.ru

Понедельник – «встреча». В этот день полагается устраивать и раскатывать ледяные горки: чем дальше катятся салазки, чем громче шум и смех над горкой, тем лучше будет урожай.

Вторник – «заигрыш». Начинаются веселые игры, а за потеху и веселье угощают блинами.

Среда – «лакомка». Название говорит само за себя. В этот день хозяйки поступают в полном согласии с поговоркой «Что есть в печи – все на стол мечи». На первом месте в ряду угощений – конечно же, блины.

Нина Краснова. «Масленица»

Четверг – «разгуляй». Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание на лошадях «по солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). Главное мужское дело сегодня – оборона и взятие снежного городка. Молодые парни и мужчины с азартом включаются в битву, а женщины и дети выступают в роли зрителей, строгих судей и страстных болельщиков.

Пятница – «тещины вечера». В этот день зять едет «к теще на блины», а теща зятя привечает, угощает.

Суббота – «золовкины посиделки». Ходят в гости ко всем другим родственникам, и опять угощение – нескончаемые блины.

Что до рецептов лакомства, то раньше приготовление блинов было настоящим обрядом: хозяйки проделывали процедуру в строгой тайне, чтобы наутро удивить домочадцев, для чего выходили готовить опару при свете месяца на реку, озеро или во двор. Современные хозяйки вряд ли станут таиться, поэтому старинный рецепт наиболее популярных, «красных» блинов сообщаем открыто.

Итак, берется по 800 г муки и молока, 4 яйца, 50 г масла, по столовой ложке соли и сахара, полпачки дрожжей. В 600 г теплого молока насыпаются раскрошенные дрожжи, размешиваются, а полученная масса вливается в просеянную муку. Все хорошенько взбивается и ставится в теплое место для подъема. Отдельно смешиваются 200 г молока, 4 яичных желтка и растопленное масло, добавляются соль и сахар. Затем смесь вливается в тесто, размешивается, и ждут еще одного подъема. После следует добавить взбитые в пену яичные белки. Эти блины должны получиться очень тоненькими. А цвет у них – обычный румяный, так что их название, видимо, произошло от старинного понятия «красный», т. е. «красивый».

Б.М. Кустодиев, «Масленица». Фото с сайта megabook.ru

Последний день нашего карнавала – Прощеное воскресенье. Все просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом. А в ответ говорят друг другу: «Бог простит».

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