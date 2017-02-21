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Российские саперы вернулись на родину из Сирии

18:00 21.02.2017
Фото с сайта Минобороны РФ
Фото с сайта Минобороны РФ
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Отряд военнослужащих инженерных войск вернулся в Россию после выполнения задачи оп разминированию освобожденного от террористов сирийского города Алеппо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент Минобороы РФ.

Торжественная церемония встречи и чествование саперов прошло в международном противоминном центре вооруженных сил РФ в Подмосковье. Более 30 военнослужащих удостоились государственных и ведомственных наград.

В Алеппо российские саперы находились два с половиной месяца. За это время ими было очищено порядка трех тысяч гектаров территории города, около тысячи километров дорог и свыше четырех с половиной тысяч зданий. Военнослужащие обезвредили примерно 36 тысяч взрывоопасных предметов. Кроме того, они подготовили первую группу сирийских саперов.

Город Алеппо является важнейшим после Дамаска экономическим центром Сирии. Кроме того, это – центр одноименной провинции, позволяющий контролировать север САР, приграничные с Турцией районы проживания курдов, а также территорию Северо-Западного Ирака. Город был освобожден от террористов сирийскими правительственными войсками при поддержке с воздуха ВКС РФ в декабре прошлого года.
    

Темы: Россия, Сирия, Армия и обороноспособность России, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2017, 18:40
до 91 года

все 15 республик СССР Родина писали с заглавной буквы,а сейчас пишут с маленькой!Почуствуйте разницу!
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