Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Накануне.RU.

Напомним, что бессрочную приватизацию ранее одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Согласно предыдущей редакции закона, бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года.

Закон, подписанный президентом, вступает в силу с сегодняшнего дня.