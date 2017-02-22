]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья

15:34 22.02.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Накануне.RU.

Напомним, что бессрочную приватизацию ранее одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Согласно предыдущей редакции закона, бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года.

Закон, подписанный президентом, вступает в силу с сегодняшнего дня.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2017, 21:36
Гость: A D

В России приватизация синоним воротизации.
22.02.2017, 21:24
Гость: иван

и четвертый заяц выборы президентаРФии завоевать лояльность с западней для людей
22.02.2017, 20:24
Гость: Отец

Федя1-научитесь понятно излагать свои мысли и уж тогда задавайте свои вопросы-иначе они никому не понятны.
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.