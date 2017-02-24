В Екатеринбурге возбудили дело после инцидента со стрельбой

Полиция возбудила уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (222 УК РФ) и хулиганстве (213 У РФ) после стрельбы и взрыва боевой гранаты на улицах Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел некоторое время назад на улице Стахановской. По свидетельству очевидца, неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине, которые выбежали из подъезда одного из домов и пытались спрятаться.

Согласно предварительным данным, мужчина сначала стрелял по паре из травматического оружия, а затем бросил гранату. В результате убегавший мужчина был ранен. В настоящее время он госпитализирован.

Полицейским удалось разыскать его спутницу. В настоящее время ее опрашивают. Поиски стрелка ведут сотрудники Росгвардии. Расследование продолжается.

