Ольга Голодец считает оплату труда в России заниженной

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что оплата рабочей силы в стране занижена и не соответствует квалификации кадров. Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников»,— сказала Голодец.

Она также отметила, что на уровне МРОТ в России зарплату получают 4,9 млн человек, а сам уровень ниже прожиточного минимума. «Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям»,— уверена вице-премьер.

Вице-премьер добавила, что из-за дешевизны рабочей силы в России бизнесу невыгодно вкладываться в инновационные технологии производства.

Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.