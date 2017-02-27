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Ольга Голодец считает оплату труда в России заниженной

12:22 27.02.2017
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
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Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что оплата рабочей силы в стране занижена и не соответствует квалификации кадров. Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников»,— сказала Голодец.

Она также отметила, что на уровне МРОТ в России зарплату получают 4,9 млн человек, а сам уровень ниже прожиточного минимума. «Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям»,— уверена вице-премьер.

Вице-премьер добавила, что из-за дешевизны рабочей силы в России бизнесу невыгодно вкладываться в инновационные технологии производства.

Величина МРОТ в России составляет 7,5 тысячи рублей, однако с 1 июля она увеличится на четыре процента — до 7,8 тысячи рублей в месяц. Размер прожиточного минимума по стране составляет 9776 рублей, для трудоспособного населения — 10 524 рубля.

Темы: Россия, Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 19:30
)) ты зомби.

1$ не более 30 копеек, если учесть, какое ИМЕННО сырье и по каким ценам туда льется широкой рекой.
27.02.2017, 19:11
Ольга ...дец

Гусары, МА-АЛЛ-ЧАТЬ!
27.02.2017, 18:52
ВВВ

Какая тётка умная-то оказалась. Не прошло и 30(!)-ти лет, и... дошло!
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