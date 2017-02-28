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Медведев посоветовал готовиться к неопределенно долгому действию санкций

21:52 28.02.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что следует приготовиться к действию санкций в течение неопределенно долгого времени, поскольку Запад продолжает вести соответствующую политику.

«Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал», - цитирует «Интерфакс» высказывание главы правительства в эфире телеканала ВГТРК.

Медведев призвал не рассчитывать на «милость» Запада и добавил, что Россия в ней не нуждается.

Он отметил, что страна способна развиваться и в условиях западных ограничений. По словам премьера, нынешние достижения в промышленности и сельском хозяйстве были сделаны «не благодаря, а вопреки».

Санкции в отношении России были введены США, ЕС и рядом других стран в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма. Они неоднократно продлевались и расширялись. Россия ответила на них продуктовым эмбарго.
 

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России, Экономические санкции и эмбарго, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 00:38
Гость: фёдор

А всем по разному .В кремле меню не меняется.
01.03.2017, 00:37
Гость: asi

комментарии постепенно меняются и это не могут не замечать царедворцы.
01.03.2017, 00:00
Гость: охотник за бакланами

Может следующих выборов в США, дождаться кремлевским бездарям?
А пока лить горькие бабьи слезы, что в экономическом упадке РФ, виноваты санкции, дешевая нефть, 23 февраля, и прямоугольные классы в школах.
Дай Бог, чтобы санкции не только увековечивались, но и приобретали новые формы к ужесточению их.
Когда впрягались на Украину знали на что шли, или как? Так к чему эти бабьи слезы теперь?Или может тяжко переносить ярмо невыездных, когда все пожитки повязаны на западе?А вы отьедьте за 150 км от МКАД, и поживите с народом(недельку),почувствуйте на шкуре "дар"вашего правления, и все нытье о санкциях, как рукой снимет.
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