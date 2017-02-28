Медведев посоветовал готовиться к неопределенно долгому действию санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что следует приготовиться к действию санкций в течение неопределенно долгого времени, поскольку Запад продолжает вести соответствующую политику.

«Посмотрите, что делают наши друзья из-за океана, да и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют, они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал», - цитирует «Интерфакс» высказывание главы правительства в эфире телеканала ВГТРК.

Медведев призвал не рассчитывать на «милость» Запада и добавил, что Россия в ней не нуждается.

Он отметил, что страна способна развиваться и в условиях западных ограничений. По словам премьера, нынешние достижения в промышленности и сельском хозяйстве были сделаны «не благодаря, а вопреки».

Санкции в отношении России были введены США, ЕС и рядом других стран в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма. Они неоднократно продлевались и расширялись. Россия ответила на них продуктовым эмбарго.

