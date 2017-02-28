В Госдуме предложили праздновать День защитника Отечества летом

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой переноса празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. Парламентарий оформил ее в виде соответствующей поправки в трудовое законодательство.

Свое предложение он обосновал тем, что в дореволюционной России 29 августа отмечался установленный в 1769 году День памяти русского воинства. «Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником», - цитирует парламентария RT.

По словам депутата, перенос праздника на лето продолжит «славную российскую традицию» и добавит гражданам дополнительный выходно летом.

Первый зампред думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко усомнился в том, что инициатива Сухарева будет поддержана. «Доводы, на мой взгляд, не убедительные, тем более ссылка на Троцкого», - сказал он РИА Новости. По мнению Тарасенко, ничего менять не нужно, поскольку 23 февраля уже сложилось в общественном сознании.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что партия уже выступала ранее с аналогичной инициативой. По его мнению, дату праздника следует пересмотреть «ради исторической справедливости». Парламентарий полагает, что у инициативы Сухарева есть шанс быть реализованной.

Во времена СССР 23 февраля отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. После распада Союза праздник был переименован в День защитника Отечества.

