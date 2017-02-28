]]> ]]>
Главная В России Новости

В Госдуме предложили праздновать День защитника Отечества летом

18:34 28.02.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой переноса празднования Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. Парламентарий оформил ее в виде соответствующей поправки в трудовое законодательство.

Свое предложение он обосновал тем, что в дореволюционной России 29 августа отмечался установленный в 1769 году День памяти русского воинства. «Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником», - цитирует парламентария RT.

По словам депутата, перенос праздника на лето продолжит «славную российскую традицию» и добавит гражданам дополнительный выходно летом.

Первый зампред думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко усомнился в том, что инициатива Сухарева будет поддержана. «Доводы, на мой взгляд, не убедительные, тем более ссылка на Троцкого», - сказал он РИА Новости. По мнению Тарасенко, ничего менять не нужно, поскольку 23 февраля уже сложилось в общественном сознании.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что партия уже выступала ранее с аналогичной инициативой. По его мнению, дату праздника следует пересмотреть «ради исторической справедливости». Парламентарий полагает, что у инициативы Сухарева есть шанс быть реализованной.

Во времена СССР 23 февраля отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. После распада Союза праздник был переименован в День защитника Отечества.
 

Темы: Россия, Праздничные дни и памятные даты в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2017, 01:34
Гость: Вотъ

Вместо чего-то нужного и полездного, нашелся умник фигню продвигать. Сокращать надо думу, а то много там таких думцев.
28.02.2017, 23:43
Гость: Владислав

Будьте проще: это Кадыров продвигает, т.к. депортация чеченцев была как раз 23 февраля.
28.02.2017, 23:14
Гость: ВВВ

Так в России никто депутатов не выбирает! Капитализм, блин! Тук как буржуйском супермаркете. Сам продукт не видишь - только упаковку. Так и на выборах этих, типа депутатов. Выбирается не человек, а его упаковка - "партия". И вот это, после "выборов", из неё выползает... Лучше бы в упаковке сидел!
Все комментарии (31)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.