Имя нового главы «Почты России» Минкомсвязь назовет к 1 мая

Минкосвязь рассматривает шесть кандидатур на пост главы «Почты России». Окончательно определиться ведомство должно к 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству.

Не исключено, что компанию вновь возглавит нынешний ее руководитель Дмитрий Страшнов. Он входит в упомянутую шестерку.

По словам собеседника агентства, вероятность того, что Страшнов покинет «Почту России» невелика. Источник пояснил, что его уход будет означать затормаживание дальнейших реформ и в правительстве это понимают.

Страшнов возглавляет «Почту России» с 2013 года. В конце прошлого года Генпрокуратура инициировала в СКР проверку по факту незаконной выплаты ему вознаграждения в размере 95 миллионов рублей, однако решение по ее результатам так и не принято.

В феврале Генпрокуратура попросила СКР о возбуждении уголовного дела в отношении Страшнова в связи с решением о выплате его заместителям премии в 270 миллионов рублей за 2014 и 2015 годы.

