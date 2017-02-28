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Имя нового главы «Почты России» Минкомсвязь назовет к 1 мая

20:00 28.02.2017
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Минкосвязь рассматривает шесть кандидатур на пост главы «Почты России». Окончательно определиться ведомство должно к 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству.

Не исключено, что компанию вновь возглавит нынешний ее руководитель Дмитрий Страшнов. Он входит в упомянутую шестерку.

По словам собеседника агентства, вероятность того, что Страшнов покинет «Почту России» невелика. Источник пояснил, что его уход будет означать затормаживание дальнейших реформ и в правительстве это понимают.

Страшнов возглавляет «Почту России» с 2013 года. В конце прошлого года Генпрокуратура инициировала в СКР проверку по факту незаконной выплаты ему вознаграждения в размере 95 миллионов рублей, однако решение по ее результатам так и не принято.

В феврале Генпрокуратура попросила СКР о возбуждении уголовного дела в отношении Страшнова в связи с решением о выплате его заместителям премии в 270 миллионов рублей за 2014 и 2015 годы.
 

Темы: Россия, «Почта России», Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 23:39
Парацельс

Весь ужас в том, что власть готова принести в жертву сиюминутной коньюнктуре не только принципы и правила, но и закон.
Патриотизм-не патриотизм, глупости всё это!)))))))))
28.02.2017, 23:36
Столько,

сколько нужно! (с)
Пока народ молчит в тряпочку, ему и будут вешать лапшу на уши.
28.02.2017, 22:43
чинделе

Ещё одно подтверждение, что реформы делаются ради реформ
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