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Безработица в России за неделю выросла на 1,3%

18:00 1.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Количество зарегистрированных безработных граждан в России возросло за период с 15 по 22 февраля на 1,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минтруда.

Согласно информации ведомства, численность безработных составила 927 тысяч 721 человек. Рост безработицы зафиксирован в 78 регионах. Наиболее заметен он в Ненецком автономном округе, Севастополе, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республике Тыва и Кабардино-Балкарской Республике.

В то же время данный показатель за указанный период снизился в Липецкой и Калининградской областях, Мордовии, Чечне и Чувашии, отметили в ведомстве.

Некоторое время назад премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на инвестиционном форуме в Сочи заявил о преодолении безработицы и достижении стабильности на рынке труда. Позднее глава Минтруда Максим Топилин высказал идею о восстановлении института страхования от безработицы.
 

Темы: Россия, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 21:16
Пшено вопрос!

Позавчерась Ведмед "постулировал", что безработицы в сране нету.
01.03.2017, 19:44
такс

Опять врут начайник сказал что нет безработицы значит нет
01.03.2017, 19:42
Вопросик

Да? А Медведев сказал, что у нас нет безработицы. Кому верить?
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