Безработица в России за неделю выросла на 1,3%

Количество зарегистрированных безработных граждан в России возросло за период с 15 по 22 февраля на 1,3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минтруда.

Согласно информации ведомства, численность безработных составила 927 тысяч 721 человек. Рост безработицы зафиксирован в 78 регионах. Наиболее заметен он в Ненецком автономном округе, Севастополе, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республике Тыва и Кабардино-Балкарской Республике.

В то же время данный показатель за указанный период снизился в Липецкой и Калининградской областях, Мордовии, Чечне и Чувашии, отметили в ведомстве.

Некоторое время назад премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на инвестиционном форуме в Сочи заявил о преодолении безработицы и достижении стабильности на рынке труда. Позднее глава Минтруда Максим Топилин высказал идею о восстановлении института страхования от безработицы.

