]]> ]]>
Главная В России Новости

РПЦ опровергла слухи о роскошной жизни патриарха Кирилла

17:14 1.03.2017
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Разговоры о том, что патриарх Кирилл живет в роскоши, ничем не обоснованы.

Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью телеканалу RTVi.

«У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график», - отметил Легойда. По его словам, уровень жизни главы РПЦ «далек от уровня даже очень богатого человека».

Легойда добавил, что находится рядом с патриархом уже восемь лет и не понимает, как тот выдерживает высокие нагрузки. Глава синодального отдела рассказал, что у Кирилла даже нет личного времени.

«Мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на "Ладе Калине" ездить или в трамвае? Мне эти все разговоры кажутся пустыми», - заключил он.

Несколько лет назад СМИ публиковали результаты сделанных экспертами оценок финансового состояния патриарха Кирилла. По их мнению, в 2004 году его активы составляли четыре миллиарда долларов. Синодальный информационный отдел тогда раскритиковал эти данные, отметив, что они безосновательно порочат церковь и ее предстоятеля.

Темы: Православная церковь в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2017, 21:55
Гость: Припоминаю, как РПЦа однажды выступила с опровержением

клеветы о дорогих часах Святейшества. Потом вывела на митинг в день рождения Ленина толпы своих, с позволения выразиться, прихожан: это чтобы скандальчик с "сестрой" не получил продолжения, а то и до сына патриарха могли добраться. А это уже кощунство и оскорбление чувства верующей "сестры", не носящей нательного крестика.
01.03.2017, 21:48
Гость: Павел__

"...патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря обратилось в суд с просьбой вернуть РПЦ здание ВНИИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ), перестроенное в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня. ... в помещениях института расположен уникальный аквакультурный комплекс осетровых видов рыб с жесткими требованиями по химическому составу воды, который обеспечивается также уникальной системой фильтрации. Помимо этого, в институте работают высококвалифицированные специалисты, в том числе ученые с мировым именем. Во ВНИИРО осуществляет свою деятельность одна из немногих в Москве и стране лаборатория молекулярной генетики с дорогостоящим оборудованием и большим объемом экспертных работ. Другого здания для ВНИИРО у Росрыболовства нет... Росрыболовство также напоминает, что здание института строилось в 30-е годы 20 века специально для ВНИИРО - оно было возведено на пустыре, на котором оставались прочный фундамент и небольшая часть кирпичной кладки, и их не тронули. Здание имеет соответствующую планировку, и на протяжении всех прошедших лет в нем находились исключительно подразделения института... Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года ... обязал ведомство принять ... решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. "
- АЛЧНОСТЬ церковников зашкаливает. Вот уж точно - "протянешь палец - откусят руку".
01.03.2017, 21:41
Гость: 8 лет рядом?

Значит, миллионер.
Все комментарии (40)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.