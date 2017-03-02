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«Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах

10:16 2.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В правительстве составили график предварительных испытаний «закона Яровой», которые позволят отработать технологии хранения данных. Тестовый запуск систем хранения предложено провести до 1 августа 2017 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект предложения рабочей группы «Связь и IT».

Предполагается, что в испытаниях примут участие не менее десяти операторов связи и пять интернет-площадок. Операторы предложили провести проверку сбора данных в трех-четырех российских регионах, которые выберут госорганы, рассказал источник в одной из сотовых компаний.

В Минпромторге, Минкомсвязи и ФСБ предложили до 1 октября 2017 года согласовать требования к оборудованию для сбора и хранения данных, а также сроки и объем хранения.

Операторы связи также предложили переложить на бюджет затраты на реализацию «закона Яровой». По мнению компаний, деньги надо заложить в проект бюджета на 2018–2019 годы.

«Антитеррористические» поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты в 2016 году. Они обязывают сотовых операторов и интернет-провайдеров до полугода хранить все данные, передаваемые пользователями. Помимо этого сотовые компании должны до года хранить список звонков, а провайдеры будут до трех лет хранить информацию о фактах передачи данных. Закон вступает в силу летом 2018 года.

Операторы раскритиковали положения закона, оценив затраты на его исполнение в триллионы рублей. В ходе обсуждений в правительстве было предложено сократить объем собираемых данных в 10 раз, отказавшись от хранения видеороликов, торрентов и подобной излишней информации.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 13:56
IT инженер

"провайдеры будут до трех лет хранить информацию о фактах передачи данных" и как они себе это представляют? Интернет работает на принципе передачи данных. Всё подряд писать никакой писалки не хватит.
02.03.2017, 13:51
Из анекдотов

Есть такое очень красивое животное — Асцидия.
Это морское беспозвоночное животное, оно как и человек, относится к хордовым. У нее имеются структуры головного мозга и спинной мозг. Так вот особенность асцидии заключается в том, что оно длительное время странствует по просторам океана и найдя благоприятное для проживания место делает просто — съедает свой головной мозг. И правильно — зачем ей мозг, если и так все хорошо?!
Вот сижу я и думаю, не работает ли это правило для наших депутатов?
02.03.2017, 13:15
Сколько

же денег тратят эти на свою безопасность даже там, где её не существует?
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