«Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах

В правительстве составили график предварительных испытаний «закона Яровой», которые позволят отработать технологии хранения данных. Тестовый запуск систем хранения предложено провести до 1 августа 2017 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект предложения рабочей группы «Связь и IT».

Предполагается, что в испытаниях примут участие не менее десяти операторов связи и пять интернет-площадок. Операторы предложили провести проверку сбора данных в трех-четырех российских регионах, которые выберут госорганы, рассказал источник в одной из сотовых компаний.

В Минпромторге, Минкомсвязи и ФСБ предложили до 1 октября 2017 года согласовать требования к оборудованию для сбора и хранения данных, а также сроки и объем хранения.

Операторы связи также предложили переложить на бюджет затраты на реализацию «закона Яровой». По мнению компаний, деньги надо заложить в проект бюджета на 2018–2019 годы.

«Антитеррористические» поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты в 2016 году. Они обязывают сотовых операторов и интернет-провайдеров до полугода хранить все данные, передаваемые пользователями. Помимо этого сотовые компании должны до года хранить список звонков, а провайдеры будут до трех лет хранить информацию о фактах передачи данных. Закон вступает в силу летом 2018 года.

Операторы раскритиковали положения закона, оценив затраты на его исполнение в триллионы рублей. В ходе обсуждений в правительстве было предложено сократить объем собираемых данных в 10 раз, отказавшись от хранения видеороликов, торрентов и подобной излишней информации.