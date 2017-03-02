]]> ]]>
Главная В России Новости

Медведев назвал аграриям причину невозможности снятия санкций

14:05 2.03.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Аграриям «не надо бояться», что антироссийские санкции, создающие «очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», могут быть отменены. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», — отметил Медведев во время заседания правительства (цитата по ТАСС).

Так премьер-министр прокомментировал замечание министра сельского хозяйства Александра Ткачева, выразившего опасение, что после снятия санкций немодернизированные предприятия будут проигрывать западным конкурентам.

Во вторник, 28 февраля, Медведев заявил, что Запад пытается «увековечить» санкции. «Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают...Они вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов, которые [экс-президент США Барак] Обама напринимал, они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу».

В конце января, выступая на съезде «Единой России», Медведев заявил, что антироссийские санкции в ближайшее время отменены не будут и «пора расстаться с иллюзиями» по этому поводу. Премьер также подчеркивал, что не нужно «надеяться на чужие выборы».

Темы: Сельское хозяйство в России, Экономические санкции и эмбарго, Дмитрий Медведев
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2017, 17:49
Волобуев, вот вам меч...

Его украл хрюша.
02.03.2017, 17:19
сенсация

Мы тут думаем, что он блаженный и живет на другой планете. А он действительно имеет дворцов, дач, яхт и виноградников на 70 млрд. и живет в другом измерении. Уже весь интернет говорит об этом.
02.03.2017, 16:51
Русский

..меня полностью устраивает такая постановка вопроса. Народ России распробовал западную продукции, понял что к чему. Вот и будем держать уровень....упаковки..))). При этом качество сельхозпродукции у нас естественно выше. Мы не занимаемся ГМО, у нас свободных земель хватает. Плюс денег то же -кредиты дешовые стали. Покупательная способность населения- высокое. Работай-насыщай огромный российский рынок.
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.