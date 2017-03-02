Медведев назвал аграриям причину невозможности снятия санкций

Аграриям «не надо бояться», что антироссийские санкции, создающие «очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», могут быть отменены. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Бояться не надо, никто санкции не отменит. Я недавно говорил, что Запад принимает все решения для того, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицируют их в законодательстве. Поэтому это создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства», — отметил Медведев во время заседания правительства (цитата по ТАСС).

Так премьер-министр прокомментировал замечание министра сельского хозяйства Александра Ткачева, выразившего опасение, что после снятия санкций немодернизированные предприятия будут проигрывать западным конкурентам.

Во вторник, 28 февраля, Медведев заявил, что Запад пытается «увековечить» санкции. «Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают...Они вносят массу законов помимо всяких исполнительных указов, которые [экс-президент США Барак] Обама напринимал, они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу».

В конце января, выступая на съезде «Единой России», Медведев заявил, что антироссийские санкции в ближайшее время отменены не будут и «пора расстаться с иллюзиями» по этому поводу. Премьер также подчеркивал, что не нужно «надеяться на чужие выборы».