В ФАС заявили о «всеобщей картелизации» российской экономики

В России происходит «всеобщая картелизация экономики». Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев, передает РБК.

«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской экономики. Мы знаем, как реально сговариваются. Фактически мы думаем, что по многим сферам, например, в сфере закупки лекарств, 80% на торгах — это картели, заранее состоявшийся сговор, уголовное преступление. Это организованные группы. Я не шучу, мы все это можем доказать», — сказал Артемьев на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, иногда антимонопольной службе удается «схватить» картели своими силами, без привлечения силовиков, и в таких случаях ФАС добивается результатов, суды приговаривают компании к большим штрафам, но сейчас ст. 178 Уголовного кодекса (ограничение конкуренции) «не работает», потому что правоохранительные органы «устранились» от борьбы с картелями.

«Мы впервые, наверное, открыто и прямо будем говорить, что нужно поменять отношение к этому делу со стороны полицейских органов», — отметил Артемьев.

Глава ФАС также добавил, что сейчас ведомство может добиться лишь административных штрафов в отношении нарушителей, хотя и не просит полномочий по оперативно-розыскной деятельности.

«Мы говорим: не надо размножать силовые структуры, мы просим, чтобы выполняли свой долг и свои обязанности», — заключил он.

В августе 2016 года антимонопольная служба сообщила, что около 100 текстильных компаний в условиях сговора прошли 18 открытых аукционов на общую сумму более 3,5 млрд рублей. В аукционах участвовали до 40 организаций, а реальные ценовые предложения предоставляла только одна.