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Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с Москвой

10:15 2.03.2017
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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что не встречался ни с кем из российских официальных лиц для обсуждения вопросов, касающихся президентской кампании, сообщает Associated Press.

«Я понятия не имею, откуда эти необоснованные обвинения. Это неправда», — цитирует агентство заявление Сешнса.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте США сообщила, что в прошлом году, во время предвыборной кампании, Сешнс дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком. По данным газеты, Сешнс, будучи сенатором от штата Алабама, встречался с Кисляком в июле и сентябре 2016 года — в период, который американские спецслужбы считают «разгаром российской хакерской кампании», целью которой было повлиять на исход предвыборной гонки.

Как отмечает издание, в ходе слушаний в сенате перед своим назначением на пост генпрокурора ​Сешнс скрыл факт встреч с Кисляком, заявив, что у него не было никаких контактов с представителями России.

В посольстве России в Вашингтоне заявили РБК, что «не комментируют многочисленные контакты с местными партнерами, которые осуществляются на ежедневной основе в соответствии с дипломатической практикой».

Сешнс был утвержден на должность генпрокурора США 9 февраля. Его предшественница Салли Йетс была отстранена от должности после того, как отказалась выполнять иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Сешнс был первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа.

В середине февраля в отставку ушел советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Это произошло после того, как СМИ стало известно о том, что он контактировал с Кисляком. The Washington Post сообщала, что в разговорах с российским послом Флинн подал Кремлю недопустимый сигнал о том, что Москва может ожидать смягчения санкций, введенных администрацией Барака Обамы.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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