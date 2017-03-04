Почему в убийство Чуркина верят больше, чем в случайную смерть?

Есть несколько железобетонных фактов, которые исключают случайность смертей 6 российских дипломатов

Есть несколько железобетонных фактов, которые взаимодополняют друг друга и исключают случайность смертей 6 российских дипломатов, произошедших с ноября 2016 по февраль 2017.

В феврале в издании Базфид (BuzzFeed) появилась статья о загадочной смерти сотрудника консульства РФ — Сергея Кривова, отвечавшего за информационную безопасность и несанкционированное проникновение в здание консульства.

Причиной их собственного расследования стало расхождение в сообщениях о причине смерти Кривова. Изначально сообщалось, что он умер от «тупой травмы головы», позже было объявлено о сердечном приступе.

Именно за это решили зацепиться журналисты Базфида и, как говорится, по горячим следам разобраться в ситуации.

Почему в этот раз некоторым фактам из статьи на Базфиде стоит доверять, если до этого был опубликован фейковый доклад о связи Трампа с Путиным?

Все очень просто. Базфид работает в интересах сторонников Обамы и Клинтон, которые стараются всячески препятствовать налаживанию связей между Россией и США. Именно поэтому они хотят раскрыть заварушку, организованную спецслужбами, подробности которой сейчас пытаются скрыть как американцы, так и русские.

О смерти Сергея Кривова стало известно около 7 утра в день выборов в США (7 ноября 2016).

Самой первой версией причины смерти Кривова стало падение с крыши здания российского консульства, находящегося в Нью-Йорке.

После этого появились заявления о сердечном приступе. Самой подозрительной оказалась скорость расследования этого дела.

Закрыто оно было на следующий день, несмотря на то, что судмедэксперт Нью-Йорка не уверен, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Далее по тексту на Базфиде повествуется о безуспешных поисках места жительства и места похорон внезапно умершего сотрудника безопасности, добавляя всей истории загадочности.

Но мы-то с вами знаем, что тело Кривова было кремировано ритуальной фирмой, работающей в Бруклине, а урна с прахом была перевезена в Россию супругой покойного.

Тело Кривова спешно кремировали, чтобы доказать насильственную смерть было невозможно.

В то время американские СМИ активно распространяли идею, что смерть Кривова — «финал операции российских спецслужб по вмешательству в выборы в Америке».

Благодаря тому, что почти никакой информации о погибшем сотруднике безопасности нет, простые американцы в это охотно верили.

Американцы пытаются рассказать всему миру, что они теперь знают, как русские осуществляли шпионаж, но рассказать об этом не могут, так как незаконным способом проникли в посольство и убили (возможно, еще и пытали) сотрудника безопасности Кривова, который мог знать «явки и пароли» передаваемых данных.

Доказательства того, что американцы что-то вынюхали, появились 29 декабря, когда было принято решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде.

9 января свет увидел совместный доклад ЦРУ, ФБР и АНБ, но доказательств в нем нет, так как они были получены незаконным путем (убили Кривова).

10 января в конгрессе США было предложено создать независимую комиссию по образцу той, что расследовала теракты, совершенные 11 сентября 2001 года.

Но дальше слов дело не пошло, так как мировая общественность может узнать об убийстве, совершенном спецслужбами. Эта информация может поставить под угрозу национальную безопасность США и является секретной.

11 января на Базфиде появился доклад (взятый с форума 4chan), якобы доказывающий, что у России есть компромат на Дональда Трампа.

Все это активно муссируется CNN на многомиллионную аудиторию.

Важно отметить, что смерть после непродолжительной болезни или убийства российских послов начались после вскрытия схем шпионажа.

19 декабря 2016 года в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов

20 декабря 2016 в Москве нашли тело бывшего сотрудника российского МИДа, главы Латиноамериканского департамента ведомства.

27 декабря 2016 в Казахстане нашли тело российского дипломата, сотрудника генконсульства Романа Скрыльникова.

9 января 2017 в Афинах нашли мертвым 55-летнего российского консула в Греции. Андрей Маланин был найден мертвым в квартире, находящейся в старом здании посольства России. Причины его смерти не разглашаются, но полиция Греции поспешила заявить, что он умер ненасильственной смертью.

14 января 2017 СМИ Саудовской Аравии стали распространять информацию о том, что в Йемене, в результате нападения на посольство РФ был застрелен дипломат Владимир Дедушкин. Позже посольство РФ в Йемене опровергло эту информацию. (Вполне возможно, что в Саудовской Аравии что-то знали о несостоявшемся теракте.)

26 января 2017 в Индии умер посол России Александр Кадакин.

20 февраля мы узнали о смерти российского постпреда Виталия Чуркина.

Этот дипломат обладал большим опытом ведения переговоров и полномочиями. Он мог сделать так, чтобы убийство Кривова осталось для США безнаказанным, а взамен мы бы получили неприкосновенность российских подданных, выполнявших различные поручения.

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр считает российского дипломата своим другом. С Чуркиным можно было яростно спорить, но при этом находить возможность выслушать и понять друг друга, вспоминает Саманта. Хотя Чуркин публично представлял позицию Путина, он также верил во взаимоотношения между Россией и США, полагает она.

Чуркин не раз был гарантом стабильности подобных сделок между США и Россией/СССР. Вполне возможно, что после разговора с Путиным Виталий Иванович получил карт-бланш на ведение переговоров. Если в СМИ попали телефонные переговоры Трампа, то и разговор Путина с Чуркиным мог прослушиваться.

Те, кто стоит за Обамой, Хиллари и Демократической партией, понимали, что исход этих сложнейших переговоров может стать началом доверительного сотрудничества между новой командой Трампа и Россией. Допустить они этого не могли, поэтому пошли на радикальные меры.

Американские эксперты нашли яд в почках Чуркина. Он был отравлен примерно за 10 часов до смерти.

В такой сложной партии политических шахмат позиция кровь за кровь, смерть за смерть изначально является проигрышной. Обе стороны конфликта это понимают, поэтому помогают друг другу скрыть реальные факты произошедшего. Это должны понять и вы. Есть группа лиц, которая заинтересована в конфликтах между Россией и США. Вы тоже должны это понимать.