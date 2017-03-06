Медведев сократил срок перечисления материнского капитала до 10 дней

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сократил срок перечисления материнского капитала с одного месяца до 10 дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть, ждать придется меньше", - сказал Медведев.

Также отмечается, что постановление вносит изменение в акты правительства, которые устанавливают порядок направления средств маткапитала на компенсацию затрат, связанных с улучшением жилищных условий, получением образования ребенком (детьми), приобретением товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Премьер напомнил, что в январе исполнилось 10 лет с начала выдачи материнских капиталов. За это время поддержкой воспользовалось почти пять миллионов семей.

Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь подчеркнула, что большая часть граждан обращается за материнским капиталом в электронной форме. "Действительно, сокращается в три раза срок рассмотрения и удовлетворения заявления", — сказала Голодец.

Она отметила, что, по оценке экспертов, вклад материнского капитала в улучшение демографической ситуации достигает 60%, и результаты по демографии в России на протяжении последних четырех лет демонстрируют прирост населения.