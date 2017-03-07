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Умер раненный в результате покушения офицер УФСИН по Петербургу

10:45 7.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Офицер петербургского управления ФСИН, на которого было совершено покушение в Ленинградской области, умер в больнице от полученных ранений. Об сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета РФ.

Решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство», добавил он.

«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», — сказал собеседник агентства.

Покушение на сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова было совершено 2 марта. Преступник несколько раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле.

Через три дня в Петербурге по подозрению в покушении на убийство Чернова был задержан ранее судимый 63-летний местный житель Сабир Садыков.
В подстрекательстве к покушению на Чернова подозревается замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. Он также взят под стражу.

Мотивы покушения на офицера ФСИН правоохранительные органы пока не называют.

По данным петербургских СМИ, Чернов курировал строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпино. Мойсеенко отвечал в региональном УФСИН за строительный блок.

Темы: Санкт-Петербург, Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 12:32
Гость: Алексий

Похоже опять бабки не поделили, не умеют нонче договариваться.
07.03.2017, 11:29
Гость: Ха

Думаю, что после этого покушения, сотрудники управления ФСИН будут более внимательны при исполнении своих обязанностей по отношению к всякого рода "местным жителям" типа Садыков.
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