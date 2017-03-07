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Путин помиловал осужденную за госизмену по СМС жительницу Сочи

12:05 7.03.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент РФ Владимир Путин принял решение о помиловании жительницы Сочи ​Оксаны Севастиди, которую осудили за госизмену за СМС-сообщения. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал во вторник, 7 марта. Документ вступает в силу через пять дней после публикации.

В декабре 2016 года на дело Севастиди обратил внимание президент Владимир Путин. «Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть — независимая ветвь власти в России, так же как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход», — заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции и пообещал разобраться в ситуации. В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ожидают разъяснений по поводу дела Севастиди.

Севастиди была задержана в январе 2015 года. Ее приговорили в марте 2016 года к семи годам колонии за СМС-сообщения, которые она отправила в 2008 году Тимуру Бускадзе из Сухума. По словам самой осужденной, она познакомилась с ним во время поездки в Тбилиси и больше никогда с ним не виделась, лишь изредка переписываясь СМС-сообщениями.

Незадолго до начала боевых действий в Южной Осетии Бускадзе написал Севастиди и спросил, не видела ли она военной техники в Сочи. Женщина ответила, что заметила поезд с техникой, который шел в направлении Абхазии. Следствие отмечало, что Бускадзе был грузинским разведчиком, о чем свидетельствует справка, выданная органами госбезопасности Абхазии.

«Если я виновата, то не настолько, чтобы давать семь лет колонии. Столько дают убийцам и наркоторговцам. Еще и отправили отбывать наказание далеко от дома», — говорила Севастиди в беседе с правозащитниками «Команды 29». Женщина отбывает наказание в колонии в Ивановской области.

По данным «Команды 29», за 2013–2016 годы в Краснодарском крае за госизмену и шпионаж были осуждены не менее 10 человек. Среди них, по данным юристов, также женщина по имени Инге Тутисани, которая вела СМС-переписку с гражданином Грузии, а также ее бывшая сокамерница гражданка Грузии Екатерина Харебава.

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 20:24
Павел__

Согласен.
"Шпионаж", ага. Что, баба подключалась к телефонным линиям воинской части? Может быть, ночью пыталась проникнуть на территорию и добраться до сейфа с документами?
Если "сведения военного характера во время войны" доступны каждому встречному-поперечному -то будущее страны печально. Не сумели замаскировать перемещение техники - сами прошляпили и сами дураки.
07.03.2017, 19:16
Я считаю

что поведение одного из желтокроссовников недостойно вверенной им народом чести. Поэтому они должны предоставить народу реальное положение дел в экономике. Но беда в том, что они пользуются методами своих дедов- комиссаров, и их наследством, но тогда же не было интернета...и что дальше будет с Россией под управлением этих вроде бы денисовских людей... неизвестно.
07.03.2017, 19:14
Денис

Ну вот что за ГЛУПОСТИ ... !
Любые перемещения военной техники - это сведения которые необходимо СКРЫТЬ от вероятных противников - то есть ВОЕННАЯ ТАЙНА !
Увидел колонну танков - посмотрел и помалкивай - не твоё дело.
А сообщать кому - либо об этом - ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
А вот то что Президент (тем более гебешник !) этого не понимает - очень печально ... .
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