Путин помиловал осужденную за госизмену по СМС жительницу Сочи

Президент РФ Владимир Путин принял решение о помиловании жительницы Сочи ​Оксаны Севастиди, которую осудили за госизмену за СМС-сообщения. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал во вторник, 7 марта. Документ вступает в силу через пять дней после публикации.

В декабре 2016 года на дело Севастиди обратил внимание президент Владимир Путин. «Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть — независимая ветвь власти в России, так же как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход», — заявил он в ходе ежегодной пресс-конференции и пообещал разобраться в ситуации. В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ожидают разъяснений по поводу дела Севастиди.

Севастиди была задержана в январе 2015 года. Ее приговорили в марте 2016 года к семи годам колонии за СМС-сообщения, которые она отправила в 2008 году Тимуру Бускадзе из Сухума. По словам самой осужденной, она познакомилась с ним во время поездки в Тбилиси и больше никогда с ним не виделась, лишь изредка переписываясь СМС-сообщениями.

Незадолго до начала боевых действий в Южной Осетии Бускадзе написал Севастиди и спросил, не видела ли она военной техники в Сочи. Женщина ответила, что заметила поезд с техникой, который шел в направлении Абхазии. Следствие отмечало, что Бускадзе был грузинским разведчиком, о чем свидетельствует справка, выданная органами госбезопасности Абхазии.

«Если я виновата, то не настолько, чтобы давать семь лет колонии. Столько дают убийцам и наркоторговцам. Еще и отправили отбывать наказание далеко от дома», — говорила Севастиди в беседе с правозащитниками «Команды 29». Женщина отбывает наказание в колонии в Ивановской области.

По данным «Команды 29», за 2013–2016 годы в Краснодарском крае за госизмену и шпионаж были осуждены не менее 10 человек. Среди них, по данным юристов, также женщина по имени Инге Тутисани, которая вела СМС-переписку с гражданином Грузии, а также ее бывшая сокамерница гражданка Грузии Екатерина Харебава.