Вместо Шереметьево - Горбачев-аэропорт?

Профессор Высшей школы экономики, журналист и радиоведущий Сергей Медведев считает, что аэропорт Шереметьево должен носить имя Михаила Горбачева

Называть аэропорт именем политического деятеля – достаточно распространенная в мире практика. Достаточно вспомнить пражский аэропорт, носящий имя Вацлава Гавела, парижский аэропрорт имени Шарля де Голля, нью-йоркский аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди и стамбульский имени Ататюрка.

Согласитесь, мало кто будет отрицать величие такой политической фигуры, как Шарль де Голль или Ататюрк и то, что они сделали для своих стран. А вот что сделал для своей страны Горбачев, вопрос, как говорится, дискуссионный.

У либералов, разумеется, на него свой взгляд, но есть факты, с которыми сложно спорить.

Став в 1985 году фактически единоличным хозяином мировой сверхдержавы и главой сильнейшего военного блока за всю мировую историю, Горбачев уже через двенадцать лет докатился до того, что начал рекламировать американскую пиццу. Что стало с СССР, лишний раз говорить не имеет смысла – последствия горбачевской так называемой «перестройки» до сих пор отзываются грохотом взрывов на Украине и в Карабахе-Арцахе.

Кстати, что касается последнего, то карабахский конфликт, как и многие другие – это прямой результат деятельности Горбачева на посту генсека, а затем и президента СССР. А если вспомнить события, произошедшие в Сумгаите, Баку, Оше, Тбилиси, Вильнюсе, Ферганской долине, да и в Москве, то станет ясно, что называть аэропорт именем человека, который несет прямую ответственность за многочисленные жертвы как минимум некрасиво.

Сам Горбачев, разумеется, всегда открещивался от тех событий и виноватым себя не считал, дескать, я не я и кобыла не моя, но ЗА ВСЁ И ВСЕГДА несет ответственность глава государства. Даже в тех случаях, когда он лично и не был инициатором трагических событий. Как говорится, назвался груздем – изволь отвечать по всей строгости.

Деятельность Горбачева, его указы, решения и поступки уже не первый десяток лет требуют серьезного разбирательства и правовой оценки, но так получилось, что имея твердые гарантии от «партнеров», он никогда не окажется не то что в зале суда как обвиняемый, но даже в кабинете следователя в качестве свидетеля.

Уж насколько мечтал его стереть в порошок Ельцин, но вашингтонские «партнеры» прямо сказали, что не поймут такого шага, что может испортить отношения между США и молодой, вставшей на путь «реформ» России.

Однако помимо уголовного суда есть ещё суд истории, а она свой приговор в отношении Горбачева давно вынесла. Знает ли о роли Горбачева в перестроечный период профессор Медведев? Однозначно. Ведь он как никак кандидат исторических наук, тем более читающий курс лекций по истории российского государства. И он не может не знать и не замечать последствий деятельности Горбачева. Тем не менее, профессор Медведев считает, что именем Горбачева надо назвать старейший московский аэропорт. Но предоставим слово ему самому:

Во всем этом потоке сознания радует хотя бы тот факт, что господин профессор упомянул Ельцина как «кризис-менеджера». Кстати, а откуда кризис? Нам же говорят, что всё было распрекрасно. Например, как только отгремел «путч», то сразу продукты в магазинах появились. После того как отпала надобность вывозить их на свалку и создавать дефицит.

Если кто не верит, что такое было, смотрите архивные «600 секунд» А. Невзорова, обнаружившего на свалке под Питером тонны колбасы. Прямо с завода. А после провала «путча», где его самая главная «жертва» отсиживалась в Форосе и прибалтийская «Пшеничная» появилась неограниченно. А раньше только по талонам. И «Металлику» с AC/DC оперативно подогнали в Тушино. Дескать, смотрите, как жизнь-то налаживается!

Вот она – свобода. Потом, правда, миллионы не «вписались в рынок», по меткому определению одного из «реформаторов», и ладно бы не вписались, но кое-кто в петлю полез. Но разве это проблема Горбачева, Ельцина или профессора-радиоведущего Медведева?

Кстати, о нем тоже имеет смысл рассказать более подробно. Тем более, что это личность весьма примечательная. Всё знающая Википедия вот что говорит о господине профессоре Медведеве:

В сентябре 2013 года Сергей Медведев в комментарии к чужому посту в Facebook написал:

«По-хорошему, у России как у не справившегося и безответственного хозяина Арктику надо отобрать и передать под международную юрисдикцию подобно Антарктиде с полным запретом на хозяйственную и военную деятельность.

Прожив некоторое время на Чукотке, я твёрдо знаю, что Россия в Арктику ничего хорошего не принесла и не принесёт. Арктика — это уникальный и хрупкий объект всемирного природного и культурного наследия. СССР превратил хрупкую экосистему Арктики в чавкающую нефтью, на века загаженную радиацией, изрезанную колеями вездеходов, уставленную миллионами пустых железных бочек пустыню».

Логика господина профессора в целом понятна и не отличается оригинальностью. Такое мы уже проходили – отнять часть российской территории да кому-то отдать. Помнится, точно так же действовал Горбачев со своим единомышленником Шеварднадзе, отдав США 50 тыс. километров тихоокеанской акватории. Говорят, что даром. Если это действительно так, то имеет смысл лишний раз задуматься над тем, кто же правил нами с 1985 года?

А кому же следует отдать российскую Арктику? Так как французы, немцы, англичане, японцы, индусы, египтяне, марокканцы и монегаски вряд ли на неё будут претендовать, то остается всего одна страна, в ней заинтересованная – США. Та самая страна, где Сергей Медведев обучался с 1990 года и где его труды издает центр имени Д. Маршалла.

Да и не будем наивными – все слова о некоей «международной юрисдикции» – это всего лишь неуклюжая попытка скрыть истинного выгодоприобретателя. Типичная лапша на уши.

Есть тут и ещё один очень интересный момент. А именно – статья 280.1 Уголовного Кодекса РФ, гласящая, что «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

В очередной раз подивимся мягкости российского УК, так как в США за такие призывы моментально влепили бы лет 35 тюрьмы, без права досрочного освобождения и правильно бы сделали. Но удивляет не это.

Если бы такие речи толкал пациент Канатчиковой дачи, получив в задницу заряд сульфазина и обезумев от боли, то это ещё можно было бы понять. С Богом обиженного какой спрос? Тем более строгий? Но когда часть российской территории предлагает передать под чужую юрисдикцию не американский или украинский, а российский профессор, то ничего, кроме омерзения, такие заявления вызвать не могут.

Как и боязнь за слушателей лекций профессора Медведева. Остается только догадываться, как он преподносит им свое видение российской истории. Не исключено, что точно так же, как это делает Ельцин-центр своим видеороликом, от которого пришел в возмущение даже неконфликтный, в общем-то, Никита Михалков.

Все-таки удивительная страна - нынешняя Россия. В блокадном Ленинграде-Петербурге вешают памятные доски одному из душителей города, в Екатеринбурге открывают дорогущий центр имени беломраморного царя-теннисиста, в то время как ветераны-инвалиды развязанной им чеченской войны живут на копеечные пенсии, а российский профессор предлагает отнять у его же собственной страны кусок территории и передать под чужую юрисдикцию. И попутно предлагает переименовать аэропорт Шереметьево в Gorby airport.

От всего этого за версту несет каким-то то ли запредельным безумием, то ли изменой. И, как это ни печально признавать, но прежде чем хохотать над цеевропейскими киевскими сумасшедшими, может, стоит внимательнее вглядеться в отечественных персонажей? Особенно в тех, кто всячески пытается стать властителями дум посредством разного рода провокационных постов, вбросов и откровенного хождения по граням уголовных статей.

И слова президента Владимира Путина, назвавшего профессора Медведева придурком за его арктическую, антироссийскую концепцию дела не меняют. Такими господами, после всех их высказываний, должны заниматься либо врачи, либо следователи. А то точно доживем до того, что будем ездить в аэропорт имени Горбачева.

