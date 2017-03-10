Прокуратура выявила крупные хищения из-за бывших чиновников Минобрнауки

Генеральная прокуратура провела проверку выполнения федеральных целевых программ (ФЦП) Министерством образования и науки (Минобрнауки). С просьбой провести ревизию расходования бюджетных средств и процедуру заключения и расторжения государственных контрактов департаментом науки и технологий ведомства в прокуратуру обратилась глава Минобрнауки Ольга Васильева. Об этом сообщает РБК.

Это следует из письма первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана Васильевой, которое тот направил в ведомство в феврале этого года. Копия документа есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе Минобрнауки. В Генпрокуратуре от комментариев отказались.

Прокуратура нашла нарушения законодательства при реализации двух ФЦП — «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» («Исследования и разработки») и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма-2020»).

Как следует из письма первого замгенпрокурора Буксмана, из-за действий бывшего директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова было похищено порядка 53 млн руб. бюджетных средств. Эти деньги должны были пойти на создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека, проект реализовывался в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Сначала Антропов принял работу, а затем Салихов расторг соглашение с МФТИ, объяснив это тем, что она была выполнена с опережением. Но, как показала прокурорская проверка, фактически проект реализован не был. Более того, научный руководитель проекта пожаловался в Минобрнауки на то, что работы по созданию устройства проводились без его участия, а его подписи в сопроводительных документах были подделаны.

Еще 74 млн руб. департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил компаниям, с которыми в итоге расторг соглашения о предоставлении субсидий из-за некачественной работы, подчеркивает Буксман. Эти деньги в бюджет не возвращены до сих пор, констатировали в Генпрокуратуре.

Нашли в прокуратуре и нарушения при формировании научно-координационного совета программы «Исследования и разработки». В его состав Минобрнауки включило помимо своих сотрудников представителей только двух ведомств — Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли, хотя это противоречит целям программы, указывает Буксман в ответе Васильевой. Совет, говорится в письме, необходимо расширить за счет участников Российской академии наук, ведущих специалистов в соответствующих областях наук и т.д.

Это не все нарушения в работе департамента, выявленные Генпрокуратурой: некоторые контракты неправомерно расторгались, а порядок приема работ не соблюдался, следует из письма Буксмана.

Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки принять меры для возврата денег в федеральный бюджет по расторгнутым соглашениям, организовать контроль за расходованием средств и соблюдением законодательства о госзакупках.