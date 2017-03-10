]]> ]]>
Главная В России Новости

Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров «КамАЗа»‍

11:37 10.03.2017
Фото с сайта zampolit.com
Фото с сайта zampolit.com
Материалы по теме:

В новый состав совета директоров "КАМАЗа" номинирован экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, в настоящее время занимающий пост индустриального директора авиационного комплекса ГК "Ростех". Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Сердюкова выдвинуты еще 11 человек, которые сейчас являются членами совета директоров. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров, которое запланировано на 23 июня и должно пройти в Набережных Челнах.

Госкорпорации «Ростех» в настоящее время принадлежит 352 907 550 обыкновенных акций ПАО «КамАЗ», что составляет 49,90% от его уставного капитала.

Сердюков занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех», а с сентября 2016 года является членом правления «Ростеха». Ранее правительство выдвинуло Анатолия Сердюкова кандидатом в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

В ноябре 2012 года Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном военному ведомству «Оборонсервисе». Позже были возбуждены уголовные дела о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, однако попал под амнистию.

Темы: Россия, Анатолий Сердюков, Бюрократия и чиновничество в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2017, 21:25
Европеец

На КМ сегодня было эмпирически доказано, что русские скорее сплетники чем патриоты.
Например к этой статейке 57 постов а к заметке о увеличении продаж АвтоВАЗа на 5% нет НИ ОДНОГО поста ВООБЩЕ, не говоря о патриотических.
10.03.2017, 21:24
В2831

Странная возня идет с этим "человеком"? Куда только его не назначают за последнее время. При чем только на высокие должности. Может у него(Сердюкова)есть какая-то "черная папка", что с ним носятся как с дурнем с писаной торбой ?
10.03.2017, 20:48
1

Хотя и были у Фемиды
Глаза повязкою закрыты,
Ее карающая длань
Охотно принимала дань.
И всем, конечно, было ясно:
Ее решение пристрастно,
Богиня делает лишь вид,
Что судит так, как долг велит.
Она судом грозила строгим
Лишь неимущим и убогим,
Тем, кто нуждой был принужден
Немного преступать закон.
Зато богатый, именитый
Был защищен мечом Фемиды,
Всегда готовым чернь карать,
Дабы обезопасить знать.
Все комментарии (59)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.