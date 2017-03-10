Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров «КамАЗа»‍

В новый состав совета директоров "КАМАЗа" номинирован экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, в настоящее время занимающий пост индустриального директора авиационного комплекса ГК "Ростех". Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Сердюкова выдвинуты еще 11 человек, которые сейчас являются членами совета директоров. Новый совет будет утвержден на годовом собрании акционеров, которое запланировано на 23 июня и должно пройти в Набережных Челнах.

Госкорпорации «Ростех» в настоящее время принадлежит 352 907 550 обыкновенных акций ПАО «КамАЗ», что составляет 49,90% от его уставного капитала.

Сердюков занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех», а с сентября 2016 года является членом правления «Ростеха». Ранее правительство выдвинуло Анатолия Сердюкова кандидатом в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

В ноябре 2012 года Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в связи с расследованием уголовных дел о миллиардных хищениях в подконтрольном военному ведомству «Оборонсервисе». Позже были возбуждены уголовные дела о коррупции в армии. Сердюков был фигурантом одного из них, однако попал под амнистию.