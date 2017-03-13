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Игорь Стрелков: У нас нет элиты, у нас «элитка»

12:00 13.03.2017 , Игорь Стрелков
Игорь Стрелков/ Фото с сайта novorossia.pro
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Игорь Стрелков - о качестве российской пропаганды в отношении Украины и о неизбежности отказа от «экономики Трубы»

- Как вы оцениваете эффективность российского информационного воздействия на Украину?

- У меня сложилось впечатление, что информационная война российских СМИ против украинских СМИ - неэффективна. Она в большей степени нацелена не на украинского, а на российского потребителя. Да, в России она имеет эффект, но не на Украине. Конечно, власти на Украине серьезно ограничили доступ населения к российским СМИ, но проблема еще и в самих приёмах, которые российские СМИ используют.

Если в 2014 году российская пропаганда была правдивее и поэтому эффективнее, то сейчас уже трудно понять, кто врет больше. Два сапога – пара! Разумеется, когда объект пропаганды сталкивается с враньем, он перестает воспринимать и те истинные вещи, которые присутствуют. Это относится к обеим сторонам. А что касается российского внутреннего потребителя, то главная цель пропаганды - напугать его ужасами «Майдана». Здесь, конечно, дела обстоят лучше.

- Какие принципиальные ошибки допускают российские СМИ?

- Концепция российской власти исходит из того, что Украина имеет право на те русские территории, которые составляют половину ее государства, и что сама Украина – отдельное от России государства. Это задает границы ведения пропаганды, которые исключительно удобны для противника. Такая пропаганда альтернативы не предлагает, речь идет только о тактических изменениях курса.

- И вы что предлагаете?

- На мой взгляд, необходимо полностью, концептуально менять пропаганду. Власти Украины – это наши враги, и следует относиться к ним именно так. Добиваться надо исторической справедливости, то есть воссоединения Новороссии с Россией, причем желательно и восстановления единого государства. В целом на Украине – русское население, и такое объединение - в общих интересах и нас, и их. Только мы такого не дождемся, поскольку этого же «не поймут наши дорогие партнеры», на которых власть в России и ориентируется.

- Поворот, который вы озвучили, сразу приведет к жестким мерам Запада в отношении элиты и общества в целом.

- Я никогда не говорю, что в России есть «элита», это - «элитка». Интересы «элитки» и России не просто часто не совпадают, а во многом полностью противоположны. В первую очередь именно «элитка» и столкнется с трудностями, хотя, конечно, наша экономика завязана на Запад, поэтому трудности ждут всех.

- А выдержит ли Россия жесткое давление Запада?

- Не бывает такого, чтобы внешняя политика была суверенна, а внутренняя экономическая политика оказалась привязана к политике соперников. А у нас наблюдается в чистом виде шизофрения, что особенно было заметно в 2014 году. Внешняя политика выстраивалась как суверенная, по крайней мере попытки были, однако экономическая - продолжала базироваться на идеологии «Трубы». То есть ресурсы поставляют и на Запад, и на Восток, и куда угодно, только не на переработку в России.

Конечно, отходить от «экономики Трубы» было проще в 2014 году, а сделать это в 2017-2018 годах уже гораздо сложнее. Но делать все равно придется, потому что в противном случае, нас ждет печальный итог: распад общества, государства, экономики. Таким образом необходимы комплексные изменения во всех областях. Вот тогда успех достижим, а иначе стратегическое поражение неизбежно. 

- Спасибо за интервью.

Вопросы Игорю Стрелкову задавал Дионис Каптарь

Темы: Информационные войны
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 23:46
Гость: Александр

Англы и саксы - германские племена.
13.03.2017, 23:46
Гость: Аналитик

Индикатором того, что интервью со Стрелковым затронуло важную проблему, является то, что разного рода боты начали обсуждать его личность. Попытки увести разговор от заданной темы следует пресекать - именно в этом заключается важнейшая часть работы модератора. В противном случае многие втягиваются в бессмысленное обсуждение недостатков и достоинств Стрелкова.
13.03.2017, 23:43
Гость: Плохая новость

"Линия разграничения становится официальной государственной границей ДНР".
Похоже на то, что управляющие проектом решили, что проект Новороссия закрыт окончательно и что Донбасс будут впускать в Россию в том виде как есть. Но, постепенно. А также о том, что Кремль уже согласен с тем, что не сегодня - завтра на украине будет размещаться базы НАТО. Об этом свидетельствует:
- упорное нежелание входить на украину в течение 3-х лет,
- упорное желание во чтобы то ни стало исполнять невыполнимые минские протоколы,
- фактическое финансирование АТО и программы вооружения ВСУ через Сбербанк и ВТБ, поставки топлива, оборудования, автотехники, газа, угля и пр.
- нежелание выставлять НАТО, США и ЕС требования, чтобы они забыли про украину и перестали их финансировать,
- нежелание оборонять Донбасс по настоящему (чтобы ни один снаряд или пуля не попадали внутрь ЛДНР) и в случае активизации обстрелов начинать реализовывать проект Новороссия,
- признание паспортов жителей ЛДНР,
- введение понятия государственной границы не по границам Донецкой и Луганской областей, а по линии разграничения,
Далее, видимо последует признание ЛДНР и постепенное вхождение их в состав России.
То есть, элитка не хочет восстановления территориальной целостности России в её истинных границах, не хочет возрождения разрубленного русского народа. В этом я вижу основную проблему современности. Они не хотят выигрывать и развивать. Они хотят сохранить свои капиталы.
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