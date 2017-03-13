Началась первая в истории внезапная проверка боеготовности Росгвардии

В войсках Росгвардии стартовала первая с момента создания Федеральной службы внезапная проверка боевой готовности. В сообщении ведомства отмечается, что проверка, которая проводится в воинских частях и подразделениях по приказу главнокомандующего войсками Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, началась в Центральном федеральном округе, а затем будет продолжена в других округах России.

«В соответствии с задачами, возложенными на Росгвардию, отрабатываются вопросы проверки готовности к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями», - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

В настоящее время подразделения оперативного назначения, спецназа и разведки Росгвардии проводят учения по нейтрализации условных террористов, используя при этом бронетехнику.

Кроме того, в ходе проверки «отрабатывается комплекс мероприятий усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта», а отряды из состава подразделений специального назначения движутся к местам расположения подлежащих прикрытию объектов.

В связи с этим руководство Росгвардии обращается ко всем водителям с просьбой «быть внимательными при движении на трассах войсковых колонн, совершающих марш в учебные центры и на полигоны».

Указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) и преобразовании внутренних войск МВД в войска национальной гвардии президент России Владимир Путин подписал 5 апреля 2016 года. В соответствии с указом в состав новых войск вошли также специальные отряды быстрого реагирования МВД, ОМОН, центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации и ФГУП «Охрана».

Летом 2016 года был принят закон «О войсках национальной гвардии РФ», в соответствии с которым на них были возложены задачи по охране важных государственных объектов и общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечению режима чрезвычайного и военного положения, а также участию в территориальной обороне страны.