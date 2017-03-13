Мизулина раскритиковала идею отмены маткапитала

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина назвала бездумными предложения об отказе от программы материнского капитала.

Мизулина подчеркнула, что программа полностью себя оправдала и доказала свою эффективность. Свидетельством тому, по словам сенатора, является рост в течение последних лет основных показателей, связанных с рождаемостью. Она добавила, что отмена маткапитала перечеркнет все достижения в социальной сфере, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Вострецов Ирина Волынец предложили заменить программу маткапитала гибкой системой поддержки семей. В частности, ежемесячными выплатами на родных и усыновленных детей: три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч – за двоих детей и 15 тысяч – за троих. Причем, при наличии в семье большего количества детей, выплаты все равно будут производиться только за троих, передает RT.

В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Его можно использовать на приобретение жилья, получение образования, уход за детьми-инвалидами и некоторые другие цели.

