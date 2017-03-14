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Власти Петербурга попросили перевезти все экспонаты из Исаакия к Пасхе

14:50 14.03.2017
Фото с сайта spb-rf.ru
Фото с сайта spb-rf.ru
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Власти Санкт-Петербурга попросили директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище к 16 апреля. Чиновники хотят приурочить передачу собора РПЦ к Пасхе — одному из главных православных праздников, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и два источника, близких к Министерству культуры.

По информации внутренних источников, распоряжение было отдано устно, без письменных указаний. Речь идет о переоформлении объектов на другой музей — обсуждается, что экспонаты может принять Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Вывезти все музейные экспонаты из Исаакиевского собора до Пасхи, чтобы окончательно передать его Русской православной церкви, невозможно, заявил во вторник главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов.

"Это невозможно. Прежде всего, наша сторона отклоняет 16-е число (апреля), потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы", - сказал Доминов "Интерфаксу".

По его словам, власти города предложили разместить экспонаты из Исаакия на площадках Музея истории Санкт-Петербурга, этот вариант прорабатывается, однако конкретные сроки пока не ставились. "Я никаких распоряжений не видел и знаю об этом из СМИ. У меня нет никаких приказов, распоряжений - кругом только обсуждения, какие-то предложения", - отметил Доминов.

Он уточнил, что в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тыс. перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. "Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля - она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна", - добавил Доминов.

В свою очередь директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил об отсутствии у него документов о выселении музея.

"На сию минуту у меня нет на руках вообще ничего. Мне задавался вопрос, насколько быстро можно это сделать (перевезти коллекции). На мой взгляд, за месяц это нереально. Месяц - это срок проведения одной конкурсной процедуры, как минимум. Требуется страхование, перевозка, складирование", - заявил он.

Буров отметил, что ни из Смольного, ни из министерства культуры музей не получал распоряжений о выселении к конкретной дате.

"Мне задавался вопрос: а к Пасхе это возможно? Я ответил, что нет. У меня до сих пор нет ни одного (письменного) распоряжения. Я слышал про 16-е в первую очередь от депутатов Закса", - сказал Буров.

Темы: Санкт-Петербург, Церковь, Православная церковь в России, Правительство Санкт-Петербурга
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 21:17
Гость: *

"А что мешает сделать страхование и складирование в этот же месяц, когда идет конкурс? Что мешает конкурс провести быстрее указом Президента?" - однозначно! ЗАО РПЦ должно получать народную собственность не только не спрашивая народ, но и моментально, а не через месяц!
Это больные очередь на МРТ могут месяцами ждать, и никто из возлюбивших ближнего своего не визжит по данному поводу, требуя вмешательства Президента! А вот ЗАО РПЦ целый месяц ждать вожделенной недвижимости - как же так, недопустимо долго, позовите Президента и пусть он покарает окаянных!
...
Стяжательство
грех накопительства, собирания богатства. Влечет за собой множество других тягчайших грехов(с)Православный энциклопедический словарь
14.03.2017, 21:13
Гость: Плохо быть бестолковым

какую он там сумму денег , что тендер понадобился====
Тендер нынче в законе))), без него ни туды, ни сюды.

ЗЫ.Почему музейные экспонаты нужно в пожарном порядке переносить из-за поповских прихотей?
14.03.2017, 21:10
Гость: А что до бесплатного входа

Дык на платный вход никто не жаловался, на службы пускали бесплатно.
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