Ротенберг отказался пользоваться льготой для попавших под санкции лиц

Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил «Интерфаксу», что не будет пользоваться нормой, позволяющей менять налоговое резидентство из-за санкций. «Я налоговый резидент России и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят. Как я знаю из СМИ, он еще на стадии обсуждения», — сказал он.

«Я и мой брат платим налоги в России. Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени», — добавил бизнесмен.

13 марта комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, согласно которой физлица, подпавшие под персональные санкции, смогут подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства. Инициатором стал глава комитета Андрей Макаров.

«Коммерсантъ» отмечал, что речь идет о круге лиц «даже более узком, чем персональный «санкционный список», поскольку подавляющее большинство, к примеру, ограничительного перечня ЕС — военные и политики, то есть граждане России, не имеющие возможности иметь второе гражданство или резидентство другой стороны и оставаться на службе. Исключение — это только украинские граждане, живущие в России (газета приводила в пример бывшего президента Виктора Януковича), а также ряд предпринимателей — совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Опрошенные изданием эксперты заявляли, что смысл поправки теоретически может быть лишь в том, чтобы освободить людей под санкциями от подачи отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК). «Получается такая своеобразная компенсация пострадавшим за родину патриотам-резидентам иностранных государств», — говорил собеседник издания. Другой возможной целью принятия поправки назвали попытку упредить новую волну санкций — в случае если кто-то подпадет под новые санкции и вернется в РФ, он сможет вернуть себе НДФЛ, вынужденно уплаченный им в России.

Комментируя свою инициативу, депутат Макаров накануне, 14 марта, сказал, что законопроект принимается не для того, чтобы сделать послабление владельцам иностранных компаний и активов в офшорах. По его словам, поправка должна помочь избежать двойного налогообложения тем гражданам, которые имеют компании или другое имущество в Европе, но из-за санкций вынуждены постоянно проживать в России.