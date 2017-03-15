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Ротенберг отказался пользоваться льготой для попавших под санкции лиц

15:32 15.03.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
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Миллиардер Аркадий Ротенберг заявил «Интерфаксу», что не будет пользоваться нормой, позволяющей менять налоговое резидентство из-за санкций. «Я налоговый резидент России и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят. Как я знаю из СМИ, он еще на стадии обсуждения», — сказал он.

«Я и мой брат платим налоги в России. Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени», — добавил бизнесмен.

13 марта комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, согласно которой физлица, подпавшие под персональные санкции, смогут подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства. Инициатором стал глава комитета Андрей Макаров.

«Коммерсантъ» отмечал, что речь идет о круге лиц «даже более узком, чем персональный «санкционный список», поскольку подавляющее большинство, к примеру, ограничительного перечня ЕС — военные и политики, то есть граждане России, не имеющие возможности иметь второе гражданство или резидентство другой стороны и оставаться на службе. Исключение — это только украинские граждане, живущие в России (газета приводила в пример бывшего президента Виктора Януковича), а также ряд предпринимателей — совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Опрошенные изданием эксперты заявляли, что смысл поправки теоретически может быть лишь в том, чтобы освободить людей под санкциями от подачи отчетности по контролируемым иностранным компаниям (КИК). «Получается такая своеобразная компенсация пострадавшим за родину патриотам-резидентам иностранных государств», — говорил собеседник издания. Другой возможной целью принятия поправки назвали попытку упредить новую волну санкций — в случае если кто-то подпадет под новые санкции и вернется в РФ, он сможет вернуть себе НДФЛ, вынужденно уплаченный им в России.

Комментируя свою инициативу, депутат Макаров накануне, 14 марта, сказал, что законопроект принимается не для того, чтобы сделать послабление владельцам иностранных компаний и активов в офшорах. По его словам, поправка должна помочь избежать двойного налогообложения тем гражданам, которые имеют компании или другое имущество в Европе, но из-за санкций вынуждены постоянно проживать в России.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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15.03.2017, 20:30
Гость: потому что

Евреи не обижаются.Им пофигу.Чеченцы статьи, что им не нравятся, отправляют в топку
15.03.2017, 20:19
Гость: Да что там Роттенберг

Сама создательница и спонсорша фашистских отрядов на Западной Украине в 2013- 2014 годах(внимание на перевёртыши цифр- нас хотят убедить, что всё в их власти)госпожа Меркель стремится на встречу в Кремль, как новую резиденцию Трампа.
15.03.2017, 18:56
Гость: И почему

блин , евреев, всегда выставляют крайними... что за вошь это делает?
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