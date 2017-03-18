Крым в России: три года, словно один день

Осознанная и спокойная поддержка российского выбора со стороны крымчан сегодня радует даже больше, чем эмоциональная три года тому назад

Возвращение севастопольского «Беркута» с Майдана, блокпосты на Перекопе, митинг на площади Нахимова, появление вежливых людей в Симферополе и Референдум. Кажется, что это было буквально вчера. А ведь прошло уже ровно три года...

Материал под красноречивым заголовком «Три года дрейфа в сторону России» появился на днях на сайте «Радио Свободы». Редакция одного из главных рупоров американской пропаганды меня в этот раз приятно удивила. Никакого особого тепла в адрес крымчан в статье, конечно, нет. Но по сравнению с тем, что выдавала о ситуации в Крыму «Свобода» раньше, «Три года дрейфа» - это просто чудо корректности.

Еще парочка таких публикаций, и «Радио Свободу» запретят на Украине, а данные ее журналистов опубликуют на «Миротворце».

Буквально год назад «РС» писала о мифических «сотнях тысяч беженцев» из Крыма, а теперь ее автор прямым текстом заявляет о том, что большинство крымчан охотно говорят о переменах к лучшему. А еще о том, что Украина 2017 года – даже менее привлекательна для крымчан, чем Украина 2013-го.

А самое главное (о, кощунство) - автор признал, что туристов из России в Крым приезжает сегодня не меньше, чем в свое время с Украины: он со ссылкой на экспертов констатирует «устойчивый спрос» на отдых в Крыму со стороны «материковых россиян».

Кстати, чего стоит само словосочетание. Если есть россияне «материковые», то, значит, есть и «нематериковые», то есть, собственно, крымчане! Верховная Рада просто обязана ввести против подлых сепаратистов из «Свободы» санкции!

На самом деле, автор этих строк абсолютно далек от иллюзий даже относительно самой возможности того, чтобы «Свобода» полюбила крымчан. В той же статье есть пассажи о воинской части на месте санатория, пляжем, которого добрейший Игорь Коломойский раньше разрешал пользоваться всем желающим, и о повально протестных настроениях среди крымских татар. Но рассказывать чушь о сотнях тысяч беженцев, танках на пляжах, голоде и терроре – уже было бы просто смешно.

Шила в мешке не утаишь. Крым живет заметно лучше, чем жил при Викторе Януковиче (зарплаты и пенсии выросли на 100 – 200%, а бюджет – и вовсе в шесть раз) и несравненно лучше, чем остатки Украины сегодня.

На полуострове идет массовый ремонт школ, больниц, детских садов, жилых многоэтажек. Ударными темпами строится мост через Керченский пролив, после ввода в эксплуатацию которого решится значительная часть логистических проблем полуострова. Ведь часть российских компаний не желает заходить в Крым не из-за санкций, а из-за нестабильно работающей керченской паромной переправы.

Украина сама форсировала решение вопроса «энергонезависимости» Крыма. После теракта на линиях электропередач и последовавшего за ним «блэкаута» на полуостров в рекордно короткие сроки был брошен «энергомост», а до конца 2017 года состоится пуск двух местных ТЭС.

Проблем, связанных с переходным периодом в Крыму, конечно, хватает. Это и отсутствие на крымском рынке крупных российских банков, и «усеченный» ассортимент в местных магазинах, и необходимость закачивать программное обеспечение для гаджетов через интернет-анонимайзеры, нехватка квалифицированных кадров буквально во всех сферах экономики.

Но на фоне войны, разрухи, разгула преступности, нищеты и галопирующего роста тарифов ЖКХ, накрывших Украину, все это выглядит не так уж и серьезно. Поэтому совершенно неудивительно, что 78% жителей Крыма довольны тем, что происходит у них в регионе, а 69% констатируют улучшение ситуации.

Любителей же пожаловаться на местных форумах на высокие цены на картошку в Крыму и Севастополе земляки едко высмеивают. А осознанная и спокойная поддержка российского выбора со стороны крымчан сегодня радует даже больше, чем эмоциональная три года тому назад.

Это как в семейной жизни. Нежность на годы, уважение и умение принимать любимого человека таким, какой он есть – куда более показательны, чем несколько минут пылкой страсти.

Автор: Святослав Князев, Севастополь