Задержаны подозреваемые в хищении при строительстве резиденции Путина

В Москве задержаны глава ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, подозреваемые в хищении при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что Каминов и Кюнер были доставлены сотрудниками спецслужб в СКР на допрос. По его окончании они были задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Указанные лица подозреваются в хищении свыше пяти с половиной миллиардов рублей, выделенных из госбюджета на строительство резиденции.

В агентстве отметили, что официальным подтверждением данной информации пока не располагают.

Собеседник агентства уточнил, что Каминова и Кюнера задержали в рамках расследования дела о контрабанде элитного алкоголя Его фигурантами являются бизнесмен Дмитрий Михальченко и двое его сообщников. Дело было возбуждено в марте прошлого года.

