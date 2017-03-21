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Задержаны подозреваемые в хищении при строительстве резиденции Путина

20:45 21.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве задержаны глава ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, подозреваемые в хищении при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу», что Каминов и Кюнер были доставлены сотрудниками спецслужб в СКР на допрос. По его окончании они были задержаны и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Указанные лица подозреваются в хищении свыше пяти с половиной миллиардов рублей, выделенных из госбюджета на строительство резиденции.

В агентстве отметили, что официальным подтверждением данной информации пока не располагают.

Собеседник агентства уточнил, что Каминова и Кюнера задержали в рамках расследования дела о контрабанде элитного алкоголя Его фигурантами являются бизнесмен Дмитрий Михальченко и двое его сообщников. Дело было возбуждено в марте прошлого года.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Расследования в России, Следственный комитет России, Владимир Путин
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