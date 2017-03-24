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В Госдуме опровергли сообщения о повышении призывного возраста

19:11 24.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Госдуме не обсуждается вопрос об увеличении предельного возраста призыва на военную службу до 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентариев.

В частности, появившуюся ранее в СМИ информацию на данную тему опроверг первый заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов.

Его поддержал коллега по комитету Александр Шерин. «Хочу сказать, что реплика об увеличении призывного возраста до 30 лет прозвучала в четверг на заседании комитета, однако таких предложений не вносилось и законопроект с подобным изменением не готовится», - цитирует агентство его запись на странице в Facebook.

О якобы возможном повышении предельного призывного возраста СМИ сообщили накануне со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. По его словам, идея была высказана на заседании, посвященном совершенствованию законодательства о призыве, в качестве меры по снижению числа уклонистов. Депутаты собирались продолжить ее обсуждение в рамках рабочей группы.

Инициатива вызвала множество резко негативных откликов среди пользователей соцсетей.
 

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, СМИ в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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24.03.2017, 22:18
Гость: Пенсионер П.

Ну не уровень же жизни населения поднимать...
А так - все при деле.
24.03.2017, 19:26
Гость: Надо же нам что-нибудь поднять

Если не призывной, тогда хотя бы пенсионный.
24.03.2017, 19:24
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Так же не обсуждался вопрос о болезни Медведева и письме Януковича...
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