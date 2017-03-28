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Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией

10:00 28.03.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Президент США Дональд Трамп считает, что комитет палаты представителей по разведке должен расследовать связи Хиллари Клинтон и ряда других представителей Демократической партии с Россией. Об этом республиканец сообщил на своей странице в Twitter.

«Почему комитет палаты представителей по разведке не расследует сделку Билла и Хиллари [Клинтонов], которая позволила Uranium перейти России, «перезагрузку» Хиллари, ее похвалу в адрес России или российскую компанию [главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона] Подесты?» — написал Трамп.

При этом республиканец в очередной раз подчеркнул, что «история о связях Трампа с Россией — это ложь».

Во время президентской кампании Трамп уже обвинял свою соперницу Хиллари Клинтон в том, что она, занимая пост госсекретаря США в 2009−2013 годы, «передала России 20% американского урана».

Ранее во вторник лидер демократов в сенате Чак Шумер призвал главу комитета палаты представителей по разведке Девина Нуньеса уйти в отставку, заявив, что тот «не справляется со своей работой и кажется, что больше заинтересован в защите президента, чем в поиске правды».

Ранее демократы заявляли, что могут отказаться от участия в расследовании дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, которое проводит комитет, возглавляемый Нуньесом, если посчитают, что оно проводится необъективно. Представители Демпартии, в частности, отмечали, что республиканец Нуньес принижает значение новостей о связях людей из окружения Трампа с Россией.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Отношения России и США
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