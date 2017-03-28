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В Москве убит начальник строительного управления МВД

13:11 28.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве застрелили начальника ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, Волкова убили не из-за его профессиональной деятельности, а чтобы ограбить.

Убийство произошло вечером 27 марта на Осенней улице в Москве. Нападавшие украли сумку мужчины. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

«Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Волков спорил с напавшими на него людьми. В издании отметили, что с февраля ремонтно-строительное управление МВД судится с подрядчиками, которые требуют оплатить выполненные работы по ремонту нескольких московских отделов полиции.

Темы: Москва, Расследование преступлений в России, Расследования в России, МВД России
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 19:52
Гость: пи

Застрелили. Если бы повздорил, то просто отоварили бы хулиганы.
28.03.2017, 19:05
Гость: ВВВ

90-е годы - отдыхают! Тогда бандиты - бандитов убивали, а теперь аттестованные полицаи - полицаев!
Ну, да Бог с ними!
28.03.2017, 19:00
Гость: ВВВ

Ни какой депутат при этой системе власти не будет отстаивать интересы граждан - по определению! "Избираются" они от партии, а не от народа, по партийным списком, которые утверждаются... Ну вы сами знаете кем и где утверждаются!
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