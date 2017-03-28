В Москве убит начальник строительного управления МВД

В Москве застрелили начальника ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, Волкова убили не из-за его профессиональной деятельности, а чтобы ограбить.

Убийство произошло вечером 27 марта на Осенней улице в Москве. Нападавшие украли сумку мужчины. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

«Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники сообщает, что Волков спорил с напавшими на него людьми. В издании отметили, что с февраля ремонтно-строительное управление МВД судится с подрядчиками, которые требуют оплатить выполненные работы по ремонту нескольких московских отделов полиции.