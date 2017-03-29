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Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в России

18:00 29.03.2017
Елена Мизулина. Фото Дмитрия Рожкова с сайта wikimedia.org
Елена Мизулина. Фото Дмитрия Рожкова с сайта wikimedia.org
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Сенатор Елена Мизулина заявила, что в некоторых школах на уроках патриотизма ученикам рассказывают о борьбе с коррупцией в России и назвала это «опасной тенденцией».

«На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», - цитирует Мизулину РИА Новости. По ее мнению, подобные уроки не имеют ничего общего с патриотизмом.

Ей возразила сенатор Людмила Нарусова. «Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку», - отметила она.

Занятия по гражданско-патриотическому воспитанию школьников являются внеклассными. Их план разрабатывается образовательными учреждениями самостоятельно.

Ранее Мизулина выступила против присутствия в школах психологов. По ее словам, они будут «обрабатывать души детей» без ведома родителей.
 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Патриотическое воспитание в России, Школьное образование в России, Совет Федерации ФС РФ
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