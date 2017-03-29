Мизулина предложила не рассказывать школьникам о коррупции в России

Сенатор Елена Мизулина заявила, что в некоторых школах на уроках патриотизма ученикам рассказывают о борьбе с коррупцией в России и назвала это «опасной тенденцией».

«На этих уроках показывают международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах», - цитирует Мизулину РИА Новости. По ее мнению, подобные уроки не имеют ничего общего с патриотизмом.

Ей возразила сенатор Людмила Нарусова. «Если школьники вместе с учителями хотят гордиться своей некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не только как глянцевую картинку», - отметила она.

Занятия по гражданско-патриотическому воспитанию школьников являются внеклассными. Их план разрабатывается образовательными учреждениями самостоятельно.

Ранее Мизулина выступила против присутствия в школах психологов. По ее словам, они будут «обрабатывать души детей» без ведома родителей.

