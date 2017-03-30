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«Коммерсант» сообщил о возможной отставке замглавы МВД

08:12 30.03.2017
Фото с сайта wp.com
Фото с сайта wp.com
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Заместитель министра МВД Михаил Ваничкин может покинуть свой пост, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В ведомстве он курирует «криминальный» блок. По словам собеседников издания, его место может занять начальник главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров.

Источники отмечают, что Ваничкин служил не только в полиции — одно время он возглавлял управление безопасности Московского банка Сбербанка. Собеседники издания подчеркивают, что уже несколько месяцев место руководителя департамента безопасности Сбербанка остается свободным. Его начальник Сергей Куколев покинул свой пост в декабре 2016 года.

Эта отставка, возможно, будет в списке других кадровых перестановок в силовых структурах. Днем 29 марта президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктора Нилова​.

Источник РБК в руководстве одной из силовых структур сообщал, что освобождение Нилова от должности связано с предстоящей реформой ГИБДД. Ведомство перестанет существовать как самостоятельное подразделение и будет частью ППС.

Однако источники «Коммерсанта» сообщают, что увольнению Нилова предшествовала масштабная проверка МВД в конце 2016 года. По данным собеседников издания, ведомство осталось недовольным работой руководства ГИБДД. В частности, среди претензий было то, что дорожная полиция не достаточно взаимодействует с другими службами МВД. «Были высказаны серьезные замечания и к работе отдельных подразделений ГИБДД», — пишет газета.

При этом ​источники газеты сообщают, что к Нилову могли возникнуть и другие вопросы. Дело в том, что недавно была проверка ведомства, связанная с возможными злоупотреблениями при строительстве одного из информационных центров ГИБДД. По данным издания, один из актов по приемке работ за подписью руководства службы, возможно, оформили с нарушениями​.

Пока не ясно, кто займет место Нилова. «Коммерсантъ» отмечает, что с его заместителями — Владимиром Кузиным, Павлом Бугаевым, Владимиром Швецовым, Сергеем Добряковым — придется работать по контракту, поскольку они либо старше 60 лет, либо их возраст приближается к этому значению. Среди кандидатур, которые обсуждаются на пост главы ГИБДД — руководитель управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников, сообщал «Коммерсантъ» и ТАСС.

Виктор Иванович Нилов родился 23 марта 1955 года. В 1977 году он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «автомобильный транспорт». После окончания вуза Нилов начал работу в ленинградском управлении ГАИ.

В органах автоинспекции Северной столицы Нилов проработал 30 лет — до 2007 года. Затем он был переведен в центральный аппарат МВД в Москве, где работал в департаменте обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2011 году в ходе реформы МВД департамент обеспечения безопасности дорожного движения был преобразован в Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения, а Нилов возглавил новый орган. В мае 2012 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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30.03.2017, 11:44
полухохол

На вид "сурьезный мушшына",только "криминалом" и заниматся,а глядиш ты "доверия не оправдал".Как говаривал А.В Суворов:"..каптенармуса можно через 3 недели смерти предавать,без суда и следствия...",а в МВД,Таможне,.....после одной смены(дня):жулье,воруют .ЗА ДЕРЖАВУ НЕ ОБИДНО!
30.03.2017, 10:34
Skeptik

Хммм..., ЧКисты против МВД?
Борьба крыс против мышей!
30.03.2017, 10:06
ВОВАН

В МВД будут сформированы по-новому служба патрульной полиции (СПП), служба криминальной полиции(СКП), таможенная служба (ФТС), миграционная служба (ФМС), служба дорожной полиции (СДП), СОПП ( служба охраны правопорядка) и т.д.
Скорее всего в МВД передадут все диспетчерские службы и создадут Службу Контроля (по сути счётная палата и ОБХСС)
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