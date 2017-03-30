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В аэропорту Домодедово пожарная машина сбила девять человек

11:41 30.03.2017
© KM.RU, Роман Погодаев
© KM.RU, Роман Погодаев
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Пожарная автоцистерна сбила девять человек на территории аэропорта Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов Московской области. Один из пострадавших скончался, остальные госпитализированы.

«Автоцистерна, принадлежащая аэропорту, двигаясь задним ходом, сбила группу людей», — рассказал источник агентства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, у водителя пожарной машины за рулем случился гипертонический криз.

«Лайф» опубликовал видео, снятое на месте происшествия, из которого следует, что ДТП произошло в нескольких сотнях метров от здания аэропорта.

Причины аварии устанавливаются, на месте ЧП работают оперативные службы.

Обновление: Следственный комитет РФ подтвердил гибель одного человека в ДТП в Домодедово и сообщил, что еще четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Автоцистерна, говорится в сообщении СК, врезалась в остановку.

Темы: Россия, Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Аэропорты и аэровокзалы в России
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