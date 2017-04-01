]]> ]]>
Главная В России Новости

Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни

21:07 1.04.2017
Фото с сайта svopi.ru
Материалы по теме:

Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в США, сообщила его вдова Мария Новикова.

Поэта госпитализировали накануне в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала Новикова.

Она не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. "Извините, никаких комментариев никому", — заявила вдова.

Генеральное консульство России в Хьюстоне поможет в выполнении последней воли поэта, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в США.

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком,  сообщает ТАСС.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". 

Темы: Искусство и культура, Литература в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2017, 00:08
ВВВ

Советским он перестал быть в 1991 году.
01.04.2017, 22:21
Неверно

Великий советский американский поэт.
01.04.2017, 21:59
AAM

Жалко, умер великий американский поэт!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.