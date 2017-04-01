Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в США, сообщила его вдова Мария Новикова.

Поэта госпитализировали накануне в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", — сказала Новикова.

Она не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. "Извините, никаких комментариев никому", — заявила вдова.

Генеральное консульство России в Хьюстоне поможет в выполнении последней воли поэта, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в США.

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею поэта, Сергей Винников, Евгений Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком, сообщает ТАСС.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы".