Активиста Дадина вновь задержали за одиночный пикет

Активист Ильдар Дадин в очередной раз задержан в Москве за проведение одиночного пикета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Алексейя Липцера.

Юрист пояснил, что Дадина задержали у здания ГУ МВД Росси на Петровке. В настоящее время активист находится в ОВД «Тверское». Адвокат также добавил, что основания, по которым задержали Дадина, ему неизвестны.

Комментариев правоохранительных органов по данному инциденту агентству получить не удалось.

В прошлый раз Дадина задерживали в 10 марта за одиночный пикет у здания ФСИН.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В конце 2015 года его приговорили к трем годам колонии. Позднее приговор был смягчен, а 10 февраля текущего года Конституционный суд РФ постановил пересмотреть его дело. В итоге Верховный суд вынес постановление об отмене приговора активисту и освобождении его из колонии.

