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Активиста Дадина вновь задержали за одиночный пикет

19:14 2.04.2017
Ильдар Дадин. Фото с сайта protestactions.info
Ильдар Дадин. Фото с сайта protestactions.info
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Активист Ильдар Дадин в очередной раз задержан в Москве за проведение одиночного пикета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Алексейя Липцера.

Юрист пояснил, что Дадина задержали у здания ГУ МВД Росси на Петровке. В настоящее время активист находится в ОВД «Тверское». Адвокат также добавил, что основания, по которым задержали Дадина, ему неизвестны.

Комментариев правоохранительных органов по данному инциденту агентству получить не удалось.

В прошлый раз Дадина задерживали в 10 марта за одиночный пикет у здания ФСИН.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В конце 2015 года его приговорили к трем годам колонии. Позднее приговор был смягчен, а 10 февраля текущего года Конституционный суд РФ постановил пересмотреть его дело. В итоге Верховный суд вынес постановление об отмене приговора активисту и освобождении его из колонии.
 

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Общественно-политическая жизнь в России, МВД России
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 21:55
однозначно

И какая связь между ними?
02.04.2017, 21:17
SL

А эти, в кремле, пусть дальше воруют?
02.04.2017, 20:42
Юля

а где понятие рецидив ?
на первый раз дать ушлепку 15 суток,на второй - 3 года лагеря.а вообще - усыплять таких надо...
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