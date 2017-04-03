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Теракт в Санкт-Петербурге: версии экспертов

19:45 3.04.2017 , Константин Соколов
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Авторитетные аналитики комментируют трагедию в метрополитене Санкт-Петербурга, классифи- цированный как теракт

По сообщениям СМИ, взрыв в метрополитене Петербурга классифицирован как теракт официальным представителем Генпрокуратуры Александром Куренным.

В связи со случившимся мы обратились к известным экспертам за комментариями.

Эксперт в сфере геополитики Константин Соколов:

- Любой террористический акт нацелен на политическое воздействие, а не только на психологическое. Но политическими последствиями способны воспользоваться только силы мирового уровня. Конечно, нынешнюю трагедию следует рассматривать в контексте и событий на Украине и попытками поджечь ситуацию в России со стороны либеральной, так называемой оппозиции.

Ясно и то, что все эти процессы управляются из единого центра. Где же он? Кем он представлен? Только теми, кто может формировать общественное мнение и в России, и в мире в целом.

Между прочим, я недавно комментировал ситуацию вокруг выхода Британии из Евросоюза, и меня спрашивали о всяких издержках такого выхода. Задавали странные вопросы о торговых потерях, о будущих сложностях для туристов и так далее. То есть люди не могут понять, что Брекзит – это крупнейшая в глобальном масштабе акция, связанная с программой перекройки всего мира. Уже в начале 20 века геополитик Маккиндер рассматривал сценарий столкновения Германии и России в плане такого передела. И я убежден, что сейчас именно глобальный сценарий и реализуется.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин:

- Когда случается теракт, то всегда сразу возникает вопрос: «Кто его совершил?» Вариантов, на мой взгляд, три. Первый - запрещенная в России организация ИГИЛ. Второй – диверсионные отряды СБУ. Судя по их активности, их участие вполне реально. И наконец, третья группа подозреваемых - это местные радикалы. Судя по сообщениям, взрывное устройство было самодельным и малого тротилового эквивалента. То есть, к сожалению, такую бомбу можно сделать на коленке. Связан ли теракт с недавними акциями несистемной оппозиции? Нет, в этом я сомневаюсь. 

Какова могла быть цель преступников? Я напомню о визите Владимира Путина в Петербург. Так вот, придать этому визиту негативный, трагичный контекст и тем самым дискредитировать первое лицо - это и есть возможная цель террористов.

- Декан Факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов.

- Я вижу в этом преступлении попытку раскачать вторую столицу, что увязано и со столетием революций в России. Политическая ситуация в нашей стране и без того непростая, и я не исключаю стремления деструктивных сил подросить еще дровишек.

Дискредитация спецслужб на фоне пребывания Путина в Петербурге - тоже одна из возможных задач, которые ставили себе террористы.

Не стал бы сбрасывать со счетов запрещенную в России организацию ИГИЛ, которая терпит поражение, но хочет огрызнуться и продемонстрировать, что они еще живы.

Несистемные диверсионные группы украинских радикалов, кстати, давно играют на обострение отношений между Москвой и Киевом.

Наконец, третий подозреваемый - это западные спецслужбы. Разговоры о том, что после победы Трампа нам в России будет лучше - всего лишь мантры. Трамп не контролирует американский истеблишмент, а противоречия между США и Россией слишком объективны, чтобы надеяться на американские объятия.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

Темы: Санкт-Петербург, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2017, 22:10
по пунктам

1) Все мы смертны и порой, даже без суда.
2) Поди поймай этих террористов.
3) Активные либералы при власти и в почёте.
4) Доступ в интернет по договору с провайдером — паспорт обязателен. Все под контролем.
5) На выборы большинство и так не ходит.
6) Только ли приезжие «мутят воду»? Нелегалы — это те, кого бизнес нанимает в рабство без оформления, своих «нелегалов» - тоже выслать? И куда?
7) Паспорта сделают без проблем. А станут ли другими людьми?
Однако неправильные стали террористы, совсем не те эсеры, что убивали царей и гос. Чиновников, чтобы привлечь народ на свою сторону. Почему то предпочитают теперь убивать и запугивать простой народ — с чего бы?
03.04.2017, 22:02
ВВВ

Ну, дружок, во как тебя прорвало. Так бывает, пока школу не закончил. Только вот избирательного права (пункт 5), как только партиями стали "выбирать", не только "засветившиеся", но и преданные члены режима, уж лет 20 как лишёны!
Аминь!
03.04.2017, 21:49
Ну ты загнул

У меня тоже эта версия, как одна из возможных, возникла. Её можно проверить, сопоставив ....
Но, возможны и другие версии.
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