Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в Доме литераторов
Фото с сайта svopi.ru
Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85-м году жизни, состоится в московском Центральном Доме литераторов, сообщает ТАСС.
По данным агентства точные дата и время прощания пока уточняются. Многое зависит от того, как скоро будут получены все необходимые документы в США.
Евтушенко через своих представителей просил похоронить его в подмосковном Переделкине, рядом с могилой Бориса Пастернака. На текущий момент вопрос с его захоронением не решен.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы».