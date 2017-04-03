Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в Доме литераторов

Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85-м году жизни, состоится в московском Центральном Доме литераторов, сообщает ТАСС.

По данным агентства точные дата и время прощания пока уточняются. Многое зависит от того, как скоро будут получены все необходимые документы в США.

Евтушенко через своих представителей просил похоронить его в подмосковном Переделкине, рядом с могилой Бориса Пастернака. На текущий момент вопрос с его захоронением не решен.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы».