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Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в Доме литераторов

14:54 3.04.2017
Фото с сайта svopi.ru
Фото с сайта svopi.ru
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Прощание с поэтом Евгением Евтушенко, скончавшимся 1 апреля на 85-м году жизни, состоится в московском Центральном Доме литераторов, сообщает ТАСС.

По данным агентства точные дата и время прощания пока уточняются. Многое зависит от того, как скоро будут получены все необходимые документы в США.

Евтушенко через своих представителей просил похоронить его в подмосковном Переделкине, рядом с могилой Бориса Пастернака. На текущий момент вопрос с его захоронением не решен.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы».

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Искусство и культура, Культура и искусство в России
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