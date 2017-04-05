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Все жертвы теракта в Санкт-Петербурге опознаны

18:46 5.04.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Личности всех погибших во время теракта в петербургском метро установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

«К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича», - цитирует ее агентство.

Петренко также добавила, что в настоящее время продолжается процедура выдачи тел жертв теракта родным.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 14 человек. Для опознания четверых жертв трагедии потребовалось проведение генетических экспертиз, поскольку визуально это сделать было невозможно.
 

Темы: Теракт в Санкт-Петербурге, Россия, Происшествия, Следственный комитет России

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 19:19
Кирилл.

"Я не очень понимаю, какой смысл воевать на дальних подступах, если те же самые террористы совершенно спокойно возвращаются в Россию, не вызывая к себе ни малейших вопросов".
Анатолий Несмиян
.
Вот я тоже. Тем более, что мы уже давным-давно их всех победили ведь!
05.04.2017, 19:10
старый кубаноид

Позорно-не успели остыть тела погибших, а темы про космос, армату, протон и эльзу, евровидение. Прячем голову в песок, не поможет.Пропала нация.
05.04.2017, 19:05
Мои оболезнования

НУ И КТО ЖЕ "СМЕРТНИК" ТЕРРОРИСТ? Заказчики и исполнители США-ЕВРОПА И ИХ САТЕЛИТЫ: Турция, Сауди, Эмираты и Бахрейн! Хватит уже валять в ГРЯЗИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ!
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