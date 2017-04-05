Все жертвы теракта в Санкт-Петербурге опознаны

Личности всех погибших во время теракта в петербургском метро установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

«К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича», - цитирует ее агентство.

Петренко также добавила, что в настоящее время продолжается процедура выдачи тел жертв теракта родным.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 14 человек. Для опознания четверых жертв трагедии потребовалось проведение генетических экспертиз, поскольку визуально это сделать было невозможно.

