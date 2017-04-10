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Эксперты назвали самые сложные для россиян слова в «Тотальном диктанте»

20:00 10.04.2017
Фото с сайта mon.gov.ru
Фото с сайта mon.gov.ru
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При написании «Тотального диктанта» россияне чаще всего ошибались в словах «коньяк» и «стерлядь». Об этом глава экспертного совета Наталья Кошкарева рассказала РИА Новости.

Она пояснила, что самым сложным предложением диктанта оказалось то, в котором одновременно употреблялись оба эти слова.

Эксперт отметила, что большинство участников акции составляли девушки и женщины. По ее предположению, ошибки в слове «коньяк» они допускали из-за того, что редко употребляют этот напиток.

Причину, по которой участники диктанта испытывали трудности с правильным написанием слова «стерлядь», Кошкарева не назвала.

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, в которой на добровольно основе может принять участие любо желающий. В нынешнем году его писали свыше 200 тысяч человек. Текст диктанта составляется известным писателем. На этот раз автором стал Леонид Юзефович.
 

Темы: Россия, Образование в России

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2017, 23:12
Гость: старый кубаноид

Есть очень сложное русское слово, из 9 букв, первые 6 букв согласные.
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