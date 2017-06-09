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Поклонская доказала отсутствие у нее квартиры в Донецке

21:45 9.06.2017
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Twitter
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Twitter
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская представила доказательства того, что не является владелицей недвижимости в Донецке.

«Хочу поставить точку в вопросе приписанной мне квартиры в Донецке», - написала она на своей странице Facebook и опубликовала отсканированные копии документов. Из их содержания следует, что жилье, которое приписывалось Поклонской, на самом деле принадлежит Дубровской Наталье Владимировне 1974 года рождения (Полонская родилась в 1980 году).

«Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», - отметила парламентарий.

Ранее стало известно, что российское отделение международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявило о якобы наличии у Поклонской незадекларированной недвижимости в Донецке. Депутат назвала эту информацию ложью и обратилась в прокуратуру с просьбой о проведении проверки.
 

Темы: Россия, Скандалы и разоблачения в России, Государственная Дума РФ
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