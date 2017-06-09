Путину задали более полумиллиона вопросов к «прямой линии»

Россияне прислали президенту Владимиру Путину свыше 500 тысяч вопросов для «прямой линии».

В основном вопросы поступают по телефону – более 350 тысяч. Еще около 100 тысяч вопросов поступили организаторам «прямой линии» в виде SMS- и MMS-сообщений. Кроме того, получены примерно 50 тысяч письменных обращений и несколько тысяч составили видео-вопросы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Большинство вопросов посвящены социальной теме, экономике и внешней политике страны. При этом среди них встречаются и забавные. В частности, у главы государства поинтересовались вероятностью влияния представителей внеземных цивилизаций на политику России.

Традиционная «прямая линия» с президентом состоится 15 июня.