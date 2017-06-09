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Путину задали более полумиллиона вопросов к «прямой линии»

18:00 9.06.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Россияне прислали президенту Владимиру Путину свыше 500 тысяч вопросов для «прямой линии».

В основном вопросы поступают по телефону – более 350 тысяч. Еще около 100 тысяч вопросов поступили организаторам «прямой линии» в виде SMS- и MMS-сообщений. Кроме того, получены примерно 50 тысяч письменных обращений и несколько тысяч составили видео-вопросы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Большинство вопросов посвящены социальной теме, экономике и внешней политике страны. При этом среди них встречаются и забавные. В частности, у главы государства поинтересовались вероятностью влияния представителей внеземных цивилизаций на политику России.

Традиционная «прямая линия» с президентом состоится 15 июня.

  

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.06.2017, 23:28
Надежды населения

связаны, чтобы это произошло с ним,
как можно скорее,
без инсценировок.
09.06.2017, 20:48
Не Мойша

Думаю,что это просто инсценировка.Надежды населения давно умерли...
09.06.2017, 20:28
парацельсь

позор и стыдоба, собачий бред, идиотизм.. ну что ещё сказать про этот тихий ужас)))
весь цивилизованный мир будет ржёт над нами и правильно делает)))
Бандерлоги готовятся к встрече с Каа)))
Прыкол))
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