СМИ сообщили о предсмертной записке стрелка из Кратово

Правоохранителям, проводившим спецоперацию в подмосковном поселке Кратово, удалось найти предсмертную записку бывшего сотрудника МЧС Игоря Зенкова, который расстрелял своих соседей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По его словам, из записки следует, что Зенков устал от жизни. «По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен», - пояснил собеседник агентства. Дословно текст записки он не процитировал.

Ранее сообщалось, что тело Зенкова было найдено в газовом колодце во дворе собственного дома. Предполагается, что он покончил с собой. До этого бывший сотрудник МЧС расстрелял своих соседей, а также в течение нескольких часов вес бой с прибывшими на место происшествиями полицейскими и бойцами Росгвардии. Несколько силовиков получили ранения, но их жизням ничего не угрожает

