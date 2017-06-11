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СМИ сообщили о предсмертной записке стрелка из Кратово

18:37 11.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Правоохранителям, проводившим спецоперацию в подмосковном поселке Кратово, удалось найти предсмертную записку бывшего сотрудника МЧС Игоря Зенкова, который расстрелял своих соседей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По его словам, из записки следует, что Зенков устал от жизни. «По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен», - пояснил собеседник агентства. Дословно текст записки он не процитировал.

Ранее сообщалось, что тело Зенкова было найдено в газовом колодце во дворе собственного дома. Предполагается, что он покончил с собой. До этого бывший сотрудник МЧС расстрелял своих соседей, а также в течение нескольких часов вес бой с прибывшими на место происшествиями полицейскими и бойцами Росгвардии. Несколько силовиков получили ранения, но их жизням ничего не угрожает
 

Темы: Россия, Московская область, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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11.06.2017, 21:06
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Прошу считать меня единороссом - было написано в записке...
11.06.2017, 21:06
гражданин

Ветеран мечтал о ЗАСЛУЖЕННЫХ им тишине и покое, после десятилетий проведенных в беспокойном служении Родине, но не Судьба...
11.06.2017, 20:53
Vigilant

Ну вот так сложилось,что соседей он за людей не считал,мало сейчас сволочей , что ли ? Решил напоследок в Рэмбо поиграть,с тьфу,какой то недогвардией.Россия,XXI ВЕК-Мракобесие КремлеБада и его Воров,Некрофилия христанутых и 9 ребро,Шизофрения "стрелков-убийц" , это вам не майданные печеньки и чаёк с амфетаминами ...Смейтесь дальше над хозлятами - беZZвиз- щеневмерлыками,ага...
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