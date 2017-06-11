В Забайкалье восемь человек стали жертвами ДТП

В Забайкальском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Погибли восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, автобус съехал в кювет, а затем опрокинулся. Авария случилась на 702-м километре трассы «Байкал» в Петровск-Забайкальском районе, неподалеку от населенного пункта Хохотуй.

В автобусе находился 51 человек. Помимо восьми погибших пострадали 25 человек, они госпитализированы. Причины ДТП пока не сообщаются.

