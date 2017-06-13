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Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне

10:40 13.06.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент Владимир Путин ​в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном заявил о поддержке американской стороной террористов в Чечне. Об этом сообщает «РИА Новости», которое ознакомилось с первой серией фильма «Интервью с Путиным», вышедшем 12 июня в эфире телеканала ShowTime.

По словам президента, когда начались проблемы в Чечне, США поддержали эти процессы на Северном Кавказе.​ «Мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов», — пояснил Путин.

Глава страны подчеркнул, что Вашингтон «на словах» говорит о поддержке России и готовности к сотрудничеству, а на самом деле «используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации» в стране.

Кроме того, в этой части интервью Путин допустил, что США хотят разрушить экономику и сменить власть в стране. По его словам, США это делают для того, чтобы «забрать ядерный потенциал России».

Американский режиссер Оливер Стоун представил первую часть документального фильма, основанного на серии интервью с Путиным, 12 июня, всего выйдет четыре части на телеканале ShowTime.

Темы: Чечня, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 17:04
Гость: иван

а кто вырезал русских и воевал с РФией тоже США а почему 400 тысяч русских бежали из Чечни все побросав хватит врать чечены всю жизнь ненавидели и ненавидят русский народ искать врага надо в своей комнате
13.06.2017, 16:56
Гость: Дядюшка

Смешной...
А вот если бы у него был ник "Иван Петров", тогда ты, блеснув своей единственной извилиной, написал бы такую фразу: Иван Петров он и есть Иван Петров...
По сути Остолоп прав. Что ты можешь возразить, безымянный троллик?
13.06.2017, 16:53
Гость: asi

Маразм крепчает,помогать уже поздно.
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