Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне

Президент Владимир Путин ​в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном заявил о поддержке американской стороной террористов в Чечне. Об этом сообщает «РИА Новости», которое ознакомилось с первой серией фильма «Интервью с Путиным», вышедшем 12 июня в эфире телеканала ShowTime.

По словам президента, когда начались проблемы в Чечне, США поддержали эти процессы на Северном Кавказе.​ «Мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов», — пояснил Путин.

Глава страны подчеркнул, что Вашингтон «на словах» говорит о поддержке России и готовности к сотрудничеству, а на самом деле «используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации» в стране.

Кроме того, в этой части интервью Путин допустил, что США хотят разрушить экономику и сменить власть в стране. По его словам, США это делают для того, чтобы «забрать ядерный потенциал России».

Американский режиссер Оливер Стоун представил первую часть документального фильма, основанного на серии интервью с Путиным, 12 июня, всего выйдет четыре части на телеканале ShowTime.