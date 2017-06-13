Россияне задали президенту более миллиона вопросов
Граждане России прислали свыше 1,3 миллиона вопросов президенту Владимиру Путину для «прямой линии».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства уже начал подготовку к мероприятию. «Он традиционно работает с массивом, освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств - собственно, делает апгрейд информации», - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.
Песков также сообщил о появлении поддельных сайтов «Прямой линии». Он рассказал, что в Кремле принимают меры по блокировке таких ресурсов, а также призвал граждан быть внимательными при отправке вопросов Путину.
«Прямая линия» с российским лидером состоится 15 июня. Мероприятие стартует в полдень и будет транслироваться по центральным телеканалам и радио.