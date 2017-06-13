]]> ]]>
Главная В России Новости

Россияне задали президенту более миллиона вопросов

21:45 13.06.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Граждане России прислали свыше 1,3 миллиона вопросов президенту Владимиру Путину для «прямой линии».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства уже начал подготовку к мероприятию. «Он традиционно работает с массивом, освежает статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств - собственно, делает апгрейд информации», - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Песков также сообщил о появлении поддельных сайтов «Прямой линии». Он рассказал, что в Кремле принимают меры по блокировке таких ресурсов, а также призвал граждан быть внимательными при отправке вопросов Путину.

«Прямая линия» с российским лидером состоится 15 июня. Мероприятие стартует в полдень и будет транслироваться по центральным телеканалам и радио.
 

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.