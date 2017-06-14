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Навальному вновь предъявили иск о защите чести

21:50 14.06.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
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Оппозиционеру Алексею Навальному вскоре вновь придется выступать в качестве ответчика по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

На этот раз его предъявил бизнесмен Сергей Михайлов. Он требует опровергнуть информацию из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом.

Кроме того, он намерен взыскать с Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) полмиллиона рублей и все судебные расходы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Суд назначил беседу по иску бизнесмена на 29 июня.

Ранее Навальный проиграл суд Алишеру Усманову. Согласно решению суда, оппозиционер обязан опубликовать опровержение информации в отношении бизнесмена, прозвучавшей в видеорасследовании «Он вам не Димон».

По сведениям СМИ, Михайлов был арестован в середине 90-х годов прошлого века в Швецарии. Его обвиняли в участии в организованной преступной группировке. Присжные оправдали Михайлова. Более того, ему удалось получить компенсацию в размере полумиллиона долларов. Некоторое время назад поисковики «Яндекс» и Google удалили по его запросу ряд ссылок на информацию о криминальном прошлом Михайлова.
 

Темы: Россия, Москва, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 22:43
Гость: от славянофилов

Суд зависимый есть бессмыслица, contradictio in adjecto, или же чудовищная аномалия: зависимый суд не есть суд. (И. Аксаков, соч. IV, с.662).
14.06.2017, 22:01
Гость: такс

Где они у себя честь отыскали
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