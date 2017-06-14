Навальному вновь предъявили иск о защите чести

Оппозиционеру Алексею Навальному вскоре вновь придется выступать в качестве ответчика по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

На этот раз его предъявил бизнесмен Сергей Михайлов. Он требует опровергнуть информацию из фильма «Чайка», в котором его называют криминальным авторитетом.

Кроме того, он намерен взыскать с Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) полмиллиона рублей и все судебные расходы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

Суд назначил беседу по иску бизнесмена на 29 июня.

Ранее Навальный проиграл суд Алишеру Усманову. Согласно решению суда, оппозиционер обязан опубликовать опровержение информации в отношении бизнесмена, прозвучавшей в видеорасследовании «Он вам не Димон».

По сведениям СМИ, Михайлов был арестован в середине 90-х годов прошлого века в Швецарии. Его обвиняли в участии в организованной преступной группировке. Присжные оправдали Михайлова. Более того, ему удалось получить компенсацию в размере полумиллиона долларов. Некоторое время назад поисковики «Яндекс» и Google удалили по его запросу ряд ссылок на информацию о криминальном прошлом Михайлова.

