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В Кремле назвали абсурдными слухи о «репетиции» прямой линии с Путиным

13:58 14.06.2017
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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С участниками «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» действительно проводятся предварительные встречи, которые носят информационный характер, однако называть их «репетициями» нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это неправильно — называть какой-то репетицией, здесь репетиции абсолютно невозможны», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать. Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано», — пояснил пресс-секретарь главы государства.​

Ранее источники РБК рассказали, что организаторы «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным», которая пройдет 15 июня 2017 года, собрали участников мероприятия в оздоровительном комплексе «Рублево-Успенский», где провели для них репетицию-инструктаж. Всего в этой «информационной встрече» участвовали около 100 человек, рассказал РБК один из присутствовавших на ней.

«Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте», — рассказал один из участников прямой линии.

Источник РБК рассказал также, что в 2016 году гостей для «информационной встречи» собрали в подмосковном пансионате «Поляны», который, как и «Петрово-Дальнее», расположен на Рублево-Успенском шоссе и тоже подведомственен управделами президента. Кроме того, собеседник РБК рассказал, что репетиция самой трансляции проходит в Гостином дворе, где в последние годы производится запись разговора Путина с россиянами. Участник прямой линии подтвердил РБК, что всех, кто проходил инструктаж, как планируется, должны подвести к разным подъездам Гостиного двора.

«Прямая линия — это шоу, а шоу всегда должно быть хорошо подготовлено», — пояснил один из источников, знакомый с организацией мероприятия.

Прямая линия президента проводится с 2001 года. В последние годы она проходит в столичном Гостином дворе. Путин отвечает на вопросы приглашенных в студию, звонки и СМС-сообщения на горячую линию, также во время мероприятия проходят прямые включения из различных регионов страны.

Традиционно она проходила в начале апреля, однако в конце марта 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что мероприятие перенесли. Позже «Коммерсантъ» сообщил, что общение Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России (12 июня) или Дню защиты детей (1 июня). Директор Левада-центра Лев Гудков связывал перенос прямой линии с нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта.

В начале июня Кремль официально объявил, что мероприятие пройдет 15 июня, при этом Песков отверг версию о связи переноса прямой линии и протестными акциями. По его словам, «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято, «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь Путина.

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 21:53
Гость: Весёлые ребята "мы ретипитировали"

Гитлер,кстати также проигрывал у зеркала свои речи.Станет у него родимого и пошла речевки:"Ахтунг,ахтунг!Копенгаген,Копенгаген..."Так и проиграл всё до пфенинга ,завенутый в коврик.
14.06.2017, 19:25
Гость: Ивановские девчата

Какой абсурд? Это правда, поставленный сценарий путинскими проплаченными шавками. наша светка из Иваново всю правду рассказала да еще ей плешивый приплатил. Так что правильно в народе думают. Они - подонки, глумятся над народом.
14.06.2017, 19:06
Гость: Какая репитция?

Картинку отснять 30 мин. Ну,а звук наложат из нарезки архива прямых линий. Уж за 15 лет материала накопилось "тьма". Про одну только Украину и Сирию можно полдня отвечать на вопросы из нарезки. Воз и ныне там.
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